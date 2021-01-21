NERA 电动摩托车的想法是：创建功能性原型，彻底改变机动性，并可以完全通过 3D 打印来生产。NERA 是全 3D 打印的电动摩托车，只有 15 个零件。

在 BigRep 的设计负责人 Marco Mattia Cristofori 的带领下，NERA 电动两轮车的设计从零开始，从各个方面颠覆了传统的设计，工程和生产技术。没错，即使是无气轮胎也是 3D 打印的。

在制造 NERA 时，BigRep 的设计师和工程师设想了一种为大幅面 FFF 技术设计的车。当涉及机械功能以及对象的设计语言时，用于标准制造方法的原型具有极其有限的设计可能性。

首先，团队安排了功能相关的核心部件，然后设计外壳。电池，马达，电缆和控制系统不打印。电动机是电动的，因为传统的内燃机无法嵌入聚合物中。电子器件可以单独调节，并且集成为允许单独设置的模块化系统。

NERA 使用 BigRep Pro Flex，BigRep ProHT，BigRep PLA 和 BigRep PETG 材料印刷。尽管该团队使用 ProHT 制造刚性零件，使用 PLA 制造色彩细节，使用 PETG 制造反光镜，但 Pro Flex 允许用户以独特的方式嵌入功能。轮胎，保险杠，座椅和手柄均印有柔性材料，并具有通常需要复杂机械构造的功能，例如液压，减震悬挂系统。NERA 具有八个枢轴点，而不是前叉转向，可垂直夹紧，而不是组装前叉以使车轮沿水平轴旋转。

设计团队几乎在所有地方都使用了 12％的填充物。通过测试几个小部分，然后确定 12％是结构稳定性的最佳选择，可以确定这一点。

总体而言，设计功能包括 15 个完全 3d 打印的零件：

功能齐全的全尺寸 3D 打印原型

使用 BigRep 打印机打印的所有零件（电子设备除外），包括车身，轮辋，轮胎，转向装置，座椅，前灯和减震器

灵活的参数保险杠代替悬架作为减震器

定制座椅和胸部靠垫，印有柔性热塑性塑料

带有柔性热塑性塑料印制的定制胎面的无气轮胎

前轮胎采用拱形结构，行驶更柔和，更平稳

后轮胎具有更强的六边形结构，可承重零件

NERA 不仅展示了 3D 打印（尤其是采用 BigRep 技术的 FFF 打印）所能实现的目标，还表明 3D 材料制造的低成本和快速结果使设计人员能够立即测试原型并快速产生实验工程的迭代。NERA 还通过减少交货时间和成本，优化了供应链并限制了对供应商网络的依赖，说明了 3D 打印在生产功能部件方面所具有的巨大优势，特别是对于小批量生产而言。

NOWLAB 联合创始人兼董事总经理 DanielBüning 解释说：“我们的 NERA 电动摩托车是 3D 制造在交通领域的颠覆性能力的完美典范。这辆自行车是彻底的新产品开发方法的产物，无缝跨越数字模拟定制生产。同时，NERA 通过 NOWLAB 开发了多种创新，如实心轮胎，功能集成，以及嵌入式传感器技术。我们推动工程创造力的限制，以重塑添加剂制造技术 “。