财商教育公司尔湾科技近日宣布完成 D 轮和 E 轮两轮融资，其中 D 轮融资由 PAC 领投，原有股东方启明创投跟投；E 轮融资由新东方产业基金（行知资本）领投，领沨资本跟投，原有股东方启明创投、PAC 继续支持。泰合资本担任独家财务顾问。

本次融资将加快尔湾科技布局财富管理生态的进程，让集团在市场拓展、前沿的数字化技术研发和应用以及团队建设等方面的专业化、规模化效应成为行业新势能，产生更大的社会价值。

尔湾科技专注于通过直播、音频等形式对用户进行线上财商教育，为国人普及理财投资基础知识，引导国人树立正确的消费观、价值观，提高国人对金融风险的识别意识和规避能力。

尔湾科技旗下财商教育品牌启牛商学院、伴财学堂，依托集团技术实力与研发实力，持续加码课程内容创新与教学质量提升，致力于让用户方便、高效地锻造出更卓越的财富管理能力。目前，尔湾科技已累计服务用户超 1000 万人。

基于海量用户基数，尔湾科技旗下财商教育品牌创新业务模式，采用链条式授课方式，由浅入深讲解财商知识，并针对不同需求用户提供不同解决方案；技术研发方面，尔湾科技自主研发了在线直播课智能磨课系统、在线直播课智能交互辅助系统、内容安全智能审核系统、智能广告投放决策系统，建构互联网+教育的行业新生态。

对于此次融资，尔湾科技集团创始人、CEO 李远鹏表示：“我们发现财商教育市场大有可为。政策上国家将财商教育列为素质教育之一；需求上大众日益高涨的理财需求也倒逼财商教育行业快速发展。我们希望通过这次融资，承担起引领行业、赋能民众的社会责任。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。