vivo 发布了专业影像旗舰，vivo X60 Pro+，显然也是为了冲击年底和春节前的消费旺季。X60 Pro+全球首批搭载 5nm 制程工艺的高通骁龙 888 芯片，在性能、5G、拍照、AI 和游戏方等面都有突破性的全面提升。作为专业影像旗舰，X60 Pro+依然搭载 vivo 蔡司联合影像系统，成像水准符合蔡司严苛的光学标准，双主摄影像系统兼顾大底与第二代微云台，夜拍与稳定兼得。

vivo X60 Pro+定位于专业影像旗舰，处理器的好坏直接关系到整体的运行速度与效率，所以 X60 Pro+首批搭载了性能全球领先的高通骁龙 888 旗舰芯片。这款芯片采用行业领先的 5nm 制程工艺、Adreno 660+ Kryo 680 架构、第三代 X60 5G 基带，在性能、5G、拍照、AI 和游戏方等面都有突破性的提升，可以为用户带来疾速、流畅的使用体验。

制造工艺上，高通骁龙 888 采用了被认为是目前为止，下一代 CPU 领先制造工艺的 5nm EUV FinFET 工艺制程，具备性能强、功耗低、网络传输速度更快的特性。高通骁龙 888 是行业内第一款正式采用 Cortex-X1 超级内核的芯片，其面积足足是 A78 的 2.3 倍，峰值性能较 A78 提升 30%，即便是单核性能也提升了 22%，机器学习能力更是达到了 A78 的两倍。而 Adreno 660 架构的 GPU 图形渲染速度提升了 35%，能效了提升 20%。

同时，高通骁龙 888 处理器还采用了集成式骁龙第三代 X60 5G 基带，可大大提升 vivo X60 Pro+的 5G 网络访问速度，同时降低延时。配合 120Hz 刷新率+240Hz 触控采样率，可有效减少画面残影，也缩短了触控处理时间。

X60 Pro+搭载 vivo 蔡司联合影像系统，可让智能手机在极其有限的空间里实现优秀的拍摄效果，这是 vivo 和蔡司将光学系统小型化、差异化、效率最大化的综合体现。这套 vivo 蔡司联合影像系统包含采用 GN1 传感器的超大底镜头、超广角微云台镜头、专业人像镜头和超长焦潜望镜头，具备高分辨率的特性，可改善色散、眩光、紫边和鬼影等等各类光学问题。同时，X60 Pro+还采用了蔡司 T*镀膜技术，这项技术可以大大提高镜头的透射率，减少眩光，显著提高图像质量。每一次拍摄都可以获得更纯净、清晰的画面。

vivo 上一代影像旗舰让人很难抉择，一方面是超大底带来的更大通光量和高像素输入，另一方面是微云台带来的出色防抖效果，用户往往都要纠结一番。这一次，在 X60 Pro+上则全面满足用户的这两个需求，搭载了双主摄影像系统：5000 万像素超大底传感器+4800 万像素超广角微云台的双主摄组合，不仅保证了更优秀的夜拍效果及清晰度，同时还带来了更稳更广的拍摄体验。这是 vivo 技术团队对于狭小机身空间利用的又一次创新和挑战。

vivo X60 Pro+的超大底主摄采用了 5000 万像素的 GN1 传感器，面积达到了惊人的 1/1.3 英寸。超大底的好处不言而喻，除了相同光线环境下更大的通光量，在暗光环境下对于噪点的控制也更加出色，配合最大 f/1.57 的光圈，vivo X60 Pro+具备出色的暗光拍摄能力。X60 Pro+延续了上一代备受好评的 1 亿像素模式，可以保证图片放大后依然清晰，后期裁剪打印也更加游刃有余。

vivo X60 Pro+行业首创超广角微云台主摄，采用了 4800 万像素的 IMX598 传感器加第二代微云台的结合，拥有 14mm 等效焦距，可以实现 114 度的超广角拍摄且无需矫正。配合第二代微云台和为超广角调校的夜景算法的加持，可以轻松拍出超清超广角夜景大片。

最后，vivo X60 Pro+依然具备四轴防抖、五轴视频防抖、全场景超级夜景、黑光夜视 2.0、超清超广角夜景、超逆光夜景人像、时光慢门、全景夜景、运动抓拍、电影级视频拍摄、超清夜景视频、逆光视频 HDR、全场景智慧影像、超清像素位移、老照片修复等功能，只为提升用户的拍照体验。

在设计理念上，vivo X60 Pro+依然 “回归本原”，无论是工业设计、配色设计还是 OS 设计，由内到外均以 “回归本原” 为出发点：采用中极点阳光屏，用对称设计诠释和谐美感；搭载全新的 OriginOS，视觉上也更加美观。

vivo X60 Pro+的摄像头区域采用两层阶梯式设计，将玻璃和金属两种不同材质相互搭配，解决了超稳微云台和主摄凸包的厚重感，使整个摄像头模组如云层一般扁平而舒展，呈现出极为干净、轻薄的视觉观感，功能布局也更清晰合理。同时，镜头模组上以丝印工艺印制的蔡司 T*镀膜标识，展示出 X60 Pro+影像旗舰的专业性。

vivo X60 Pro+的后盖材质为高档素皮，在保证手机耐磨的同时，也具备天然亲肤属性，可以为用户带来有温度的触摸手感。配色上，深海蓝传递着 X60 Pro+的可靠性能和专业形象，经典橙则向 X50 Pro+的经典致敬。

vivo X60 Pro+不仅仅是一部专业影像旗舰，在日常使用上的细节部分考虑也非常周到：全新的 vivo 文档不仅支持 AI 文档转换，还支持编辑功能，在手机上就可以编辑文档的字体样式、段落、审阅甚至输出成 PDF，大大提高编辑效率。全新互传只需简单扫码即可实现文件的快速传送，支持全部 Windows 及 Mac 电脑；同时，全新互传还能打破屏幕的限制，电脑玩手机，拖拽传文件，共享剪切板，跨屏编辑。

vivo X60 Pro+还具备全新的无线打印功能，目前涵盖 24 个主流和非主流打印机品牌，支持 4000+款机型，覆盖常用文件格式，设置便捷，一键快速打印。

为了配合高通骁龙 888 处理器的强劲性能，vivo X60 Pro+配备了 UFS 3.1 超快闪存，写入速度提升的同时，大大降低了存储碎片化导致的 “慢卡顿” 问题，在拷贝高清电影、视频及超大文件等大多数运行存储场景时，可以为用户提供更加顺畅的运行体验。

vivo X60 Pro+具备优秀的 5G 通讯能力，除了覆盖 GSM/CDMA/WCDMA 通话、LTE 上网/高速率传输、VoLTE 及视频通话、5G 待机、5G NSA/SA 上网等室外应用场景优化外，WiFi 6 MU-MIMO 技术则可以提升室内通信性能，穿墙、多人游戏、高速下载场景体验更加出色。同时，X60 系列还采用了多模态天线技术、侧边分布式天线、智能 NR 多天线切换技术，无线性能可以得到充分保证。



价格方面，vivo X60 Pro+提供 8GB+128GB、12GB+256GB 两个配置版本可供选择，价格分别为 4998 元和 5998 元；1 月 21 日，vivo X60 Pro+即刻开启预售，1 月 30 日正式开售。