近日，人工智能平台与技术服务提供商第四范式宣布完成 D 轮融资，融资金额 7 亿美元。本轮融资由博裕资本、春华资本、厚朴投资领投，并引入国家制造业转型基金、国开、国新、中国建投、中信建投、海通证券等战略股东，红杉中国、中信产业基金、高盛、金镒资本和方源资本等财务投资机构。该公司于 2020 年 4 月完成 2.3 亿美元 C+ 轮融资。

本轮融资后，第四范式计划将资金用于进一步加速重点产业布局，构建基于 AI 的企业级生态体系，培养 AI 产业人才。

第四范式成立于 2014 年，该公司多年来持续不断地帮助客户通过 AI 进行智能升级，加速传统产业的转型进程，提升企业的运营效率。成立 6 年来，业务范围从金融行业扩展至零售、制造、能源、政府、医疗、互联网、媒体、物流、农业、高科技等众多行业。

为了进一步加速 AI 的规模化扩展进程，深度赋能各行各业，第四范式持续完善企业级 AI 产品布局，2020 年发布了 Sage AIOS、Sage HyperCycleML、天枢、SageOne 等系列产品，形成了从算力、操作系统、生产平台到业务系统的全栈式 AI 产品矩阵，构建了标准化、规范化、低门槛的 AI 基础设施。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。