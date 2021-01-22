近日，玛氏公司旗下全球休闲食品巨头玛氏箭牌与阿里巴巴同城零售事业群正式签署同城汇合作协议，宣布围绕全渠道和数智化转型的未来战略合作愿景。至此，玛氏箭牌将成为快消行业中首个与阿里巴巴同城零售事业群达成同城汇合作协议的企业。

早在 2014 年，玛氏箭牌便与天猫超市建立了战略合作关系，2017 年，进一步与饿了么平台开启合作，布局 O2O 同城零售渠道，打造即时零售新模式。玛氏箭牌率先使用基于 LBS（地理位置坐标）的人群运营方式，在 2020 年春节档期首创行业内三端共振，协同天猫超市、淘鲜达、饿了么，分时间段、分人群，精准营销与转化。此外，玛氏箭牌积极打造智慧供应链，在冷链物流、全渠道数字化等多个领域取得突破成果。

阿里巴巴副总裁、同城零售事业群总裁李永和表示：“新零售进入全新发展阶段，对渠道和物流的履约能力提出新的考验，势必引发下一轮的渠道变革，同时也能更好的帮助品牌商触达末端消费者，持续推动品牌生意增长。我们很高兴能与玛氏箭牌这样极具前瞻性和创新精神的行业头部企业达成合作，更期待双方的紧密合作能够助力玛氏箭牌为消费者创新更多、更美好的消费体验。”

玛氏箭牌中国区总裁 Larry Feng 说：“未来始于当下。作为一家休闲食品领军快消企业，我们应始终保持对消费市场和行内业态的先觉性，利用自身在渠道和供应链端的优势，通过与行业各方的互惠合作，不断扩展休闲食品品类边界，积极拥抱变革趋势、灵活创新，引领食品行业的全渠道变革。”