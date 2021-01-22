爱科百发今天宣布完成 C 轮融资。本轮融资由高瓴创投、TPG、燕创资本、德诚资本联合领投，万容红土、开投翰润资本、博荃资本、仁爱资本、江苏瑞华、德同资本、德屹资本、元禾控股、道远资本、中信证券投资、自贸区基金、浦东科创、东方富海、海南华益参与跟投，现有投资方启明创投及盈科资本继续投资。华兴资本担任本轮交易的独家财务顾问。

爱科百发是一家临床阶段、专注于抗病毒、呼吸疾病、纤维化疾病和儿科等领域研发创新药，具备全球竞争力的生物科技企业。凭借覆盖从药物发现到临床开发全流程团队，公司已围绕上述领域布局了 10 余款创新药管线。

该公司旗下 Ziresovir（AK0529）是全球首个进入 III 期临床试验的抗呼吸道合胞病毒（RSV）创新药；在此之前 Ziresovir 在一项全球多中心 II 期临床概念验证试验中，首次证实该药物能为住院 RSV 婴幼儿患者带来临床获益。2020 年 9 月，中国国家药监局药品审评中心（CDE）公示 AK0529 纳入突破性治疗品种，是第一款入选的非抗癌突破性治疗药物。

此外，爱科百发旗下用于治疗特发性肺纤维化等多种纤维化疾病的 AK3280 已完成欧洲 Ib 期临床，即将在中国开展 II 期临床研究；用于治疗增生性疤痕的新药 AK3287 已申请注册临床试验；用于治疗乙型肝炎（HBV）的 First-in-Class 小分子化合物 AK0706 已与特宝生物在中国开发及商业化达成独家战略合作。

爱科百发创始人和首席执行官邬征博士表示，公司在完成融资后将一如既往地扎实推动临床前和临床各阶段的创新药物开发，为中国乃至全球患者造福。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。