据外媒报道，三位知情人士透露，在投资者不断鼓励下，东南亚打车及送餐巨头 Grab 考虑今年在美国上市。

一位消息人士称，该公司将通过 IPO 集资至少 20 亿美元，这将是东南亚有史以来规模最大的境外发行股票的企业。

不过，关于 Grab 的 IPO 发行规模、时间安排以及其他计划目前尚未确定，还需根据市场情况决定。Grab 官方对于上市计划并没有给出明确回应。

Grab 于 2012 年在马来西亚成立，最初专注于打车业务，随后这家公司迅速扩张，已成为该地区最重要的的初创企业，其估值超过了 160 亿美元，投资方包括软银集团和三菱日联金融集团等。

此外，Grab 为用户提供金融服务，近日还得到了新加坡的数字银行牌照，并且表示，本月公司的财政收入能恢复到疫情前的水平。

Grab 称，公司的打车业务在所运营市场都达到收支平衡，包括其最大的市场印度尼西亚，并且预计 2021 年底前送餐业务也将能实现收支平衡。

Grab 与竞争对手印尼共享出行巨头 Gojek 合并的传闻遭到否认后，Grab 传出计划上市的消息。

据路透社本月报道，在印尼电商龙头 Tokopedia 准备在雅加达和美国双重上市前，Gojek 和 Tokopedia 就合并进行深入谈判，合并后其估值将至少达到 180 亿美元。