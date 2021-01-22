独立之后的荣耀带来了首款产品，而这次用的是联发科的芯片组，具体就是 LINK Turbo 联发科芯片，具备 5G 引擎和 GPU Turbo 的超感触控引擎，拥有智慧双 5G 通信能力、5000 万超感光主摄像头，以及 300Hz 触控率、新增车道级导航等功能。

在设计风格上，荣耀 V40 打破了以往行业内千篇一律的极简主义风格，对几何、材质、光路等各个元素进行了秩序重构，形成新的 1:3:9:27 的比例。此次荣耀搭载了一颗 5000 万超感光主摄像头，沿用核心的 RYYB 超感光方案，可轻松捕捉暗夜光影。

荣耀 V40 拥有三种配色，太空银、蔷薇金以及幻夜黑，背面材质上采用了双层纹理镀膜+ 遮蔽式 AG 工艺，哑光玻璃和高光玻璃的无缝衔接工艺打造，展现了对材质的极限探索，又兼具细腻握持感和视觉高级感，独具个性和识别度，外加 8.04mm、186g 超轻薄机身，为用户带来手感与美感的平衡。三种不同风格配色，以及工艺的处理，更好地满足年轻人群对于时尚、色彩的选择和需求。

屏幕方面，荣耀 V40 也迎来全新升级，配备了一块 6.72 英寸 80°超曲 OLED 飞瀑屏，屏占比高达 93.24%。荣耀 V40 屏幕支持 P3 广色域显示，色彩更丰富、还原更真实，同时也首次引入了色彩管理系统，无论图片、视频、App 采用的是 sRGB、P3 或 Rec.2020 色彩编码格式，都能够准确地转换至 P3 色域，在屏幕上呈现出丰富的色彩和细节还原。

荣耀 V40 在芯片基础能力上，集成了 GPU Turbo X 图形加速引擎、Hunter Boost 猎人游戏满血引擎、超感触控引擎等三大创新科技，为游戏体验全方位护航。

在续航上，荣耀 V40 配备了 66W 有线+50W 无线双超级快充功能，其中 66W 有线快充功能，15 分钟可充至 60%，35 分钟充至 100%；50W 无线超级快充功能，30 分钟充至 50%，充满约仅 55 分钟，如此快速的充电效率能够有效解决用户的电量焦虑。

荣耀 V40 搭载搭载了一颗 5000 万像素 RYYB 超高感光方案摄像头，拥有 1/1.56 英寸大底，4 合 1 等效 2.0um 超大像素，可提升 40% 进光量，为黑夜超暗摄影打下了坚实的硬件基础。配合 AI RAW 超级人像引擎技术，人像呈现更加立体。

除此之外，荣耀 V40 在拍照上还支持 4K 延时 HDR 摄影，1920fps 超级慢动作，超级人像夜景和前后双景录像，给予消费者前所未感的影像体验。

价格方面，荣耀 V40 8GB+128GB，8GB+256GB，售价分别为 3599 元、3999 元，2020 年 1 月 22 日 12：00，荣耀 V40 将开启预售。荣耀 V40 将在线上线下平台全面开售，用户可登陆荣耀商城及各大授权电商平台或前往荣耀体验店、荣耀授权零售门店进行购买。