智己汽车于中国上海、美国拉斯维加斯 CES、英国伦敦三地连线，举行全球品牌发布会，发布高端智能纯电动汽车品牌-IM 智己，以及智能数字架构、智能无界 OS、智能交互分享、智能自动驾驶、智能三电技术等核心科技和两款量产定型车：智能纯电轿车、智能纯电 SUV，定义智能时代汽车该有的样子，成就 “智能时代出行变革的实现者”。