西雅图可能不是美国汽车业的温床，但是由于云计算在联网和自动驾驶汽车中的重要性日益提高，这种情况正在改变。近年来，西雅图的绰号 “云城” 不仅指天气，还指的是围绕着世界上最好的云公司和专家建立的行业。因此，大众汽车集团选择该城市，借助大众汽车云帮助塑造互联汽车的未来。

2018 年，大众汽车宣布与微软建立战略合作伙伴关系，以帮助加快开发最大的专用汽车行业云之一，即大众汽车云或 VW.AC. 大众汽车旨在为互联汽车提供智能，可扩展的基础，预计每天将处理数百万辆汽车的数据，目标是从 2022 年开始向全球客户提供互联体验，这是大众汽车的重要组成部分，该集团的战略是成为领先的汽车软件创新者。

大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）于 2020 年 11 月早些时候表示：“如今，我们凭借其电动平台和广泛的电动汽车成为全球领导者。在未来几年，实现电动汽车的领先地位至关重要。在汽车软件领域处于领先地位，以满足未来人们对个性化，可持续和完全互联的移动性的需求。”

为此，大众汽车集团（Volkswagen Group）在 11 月宣布，它预计在未来五年内将其数字化开发支出翻番，达到约 280 亿美元。在大众汽车集团大型汽车软件开发软件巨头汽车软件组织的领导下，这家汽车巨头正在构建自己的端到端软件平台，其中包括车载操作系统 VW.AC。（VW.OS），以及有助于实现下一代信息娱乐，车辆性能和乘客舒适度以及自动驾驶功能的功能。

“软件决定了人们将来如何体验和使用汽车。我们想利用这些机会。汽车云帮助我们实现新的业务功能，例如远程控制服务，电动汽车充电方案和空中更新。” 大众汽车汽车软件组织首席执行官 Dirk Hilgenberg 说道。“我们正在构建一个云，该云可以扩展以服务于全球数百万客户，并使我们能够更快地交付不断增长的客户价值。”

像初创公司一样思考，像企业一样扩展。大众汽车（VW.AC）首席执行官 Zoran Lazovski 带领着由近 200 名专家组成的团队，并在不断增加。他说，在西雅图设立该部门使大众汽车吸引了许多云计算专家，他们热衷于为一家汽车公司开发软件，该公司每年在全球销售超过 1000 万辆汽车。

“我们已经在团队中聘请了顶尖人才，但我们仍在增长。我们希望吸引更多同类专家，尤其是在云创新方面。” Lazovski 说。“我们最大的吸引力之一就是有机会解决全球最大汽车制造商之一的挑战。”

“我们在 VW.AC 很快就找到挑战。为此，我们建立了一种以价值为主导的文化，这种文化植根于信任，责任心，团队合作，创新和诚信。” “我们组织为小型敏捷团队，这些团队使用远程编程，整体回顾和其他方法进行协作，并不断改善其工作方式。我们还积极寻求创建由具有不同背景和经验的人组成的团队，因为多样性可以带来更好的想法，解决方案和体验。”

目前，大众汽车集团只编写了不到 10％的嵌入在其车辆中的软件，其余的与第三方拥有的专有软件相关。通过 Car.Software Organization 和 VW.AC 之类的努力，大众汽车集团的目标是在未来几年内编写 60％的车载软件，为真正集成的端到端软件奠定基础。

“通过我们在西北地区的开发工作，大众汽车正在为整个大众汽车集团建立云创新方面的专业知识和核心软件能力。我们的平台将使 Car.Software Organization 以及其他公司的开发人员能够快速轻松地构建和部署应用程序，利用实时数据并加快产品上市时间。”

未来，汽车云将如何使驱动程序受益？对于初学者来说，它可以帮助增强现有服务，例如紧急援助或远程车辆通行，同时为智能导航，智能停车和自动驾驶等新功能奠定基础。对于电动汽车，“汽车云” 可以为车载导航系统提供动力，以提供充电站位置和建议的停车位，从而避免范围焦虑。除此之外，云还可以利用电动汽车产生的驾驶和电池数据，帮助优化和开发具有更长续航里程和更高性能的电池。

大众汽车为快速数字化转型奠定了基础。大众汽车集团及其品牌与 Car.Software Organisation 的工作一起，能够提供超个性化的客户体验，同时还能从规模经济中受益。拉佐夫斯基说：“我们的团队为成为未来的一部分而感到兴奋并充满热情。”