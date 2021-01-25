近两年，恒大汽车在全世界范围 “扫货”，从整车制造，到电池、轮毂、电机，“买买买” 成为恒大造车关键词。大量资金投入使得恒大汽车仅用一年就完成了全产业链布局，覆盖整车制造、电机电控、动力电池、汽车销售、智慧充电、共享出行等领域。2019 年 1 月 15 日，恒大汽车先以 9.3 亿美元收购瑞典电动车 NEVS；1 月 24 日，以 10.6 亿元收购电池企业卡耐 58.07% 股权；3 月 15 日，以 5 亿元收购新能源汽车轮毂电机公司泰特 70% 股权。去年 1 月 29 日，恒大汽车更是以 1.5 亿欧元入股瑞典顶级超跑柯尼塞格，建立合营公司。