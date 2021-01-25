新能源车已经被证明是一个加速的快赛道，而恒大显然已经在这个赛道上布下了重兵。重兵要全速前进，攻城略地，粮草是少不了的，也就是需要足够强大的资金。

稍早，港股恒大汽车发布公告称，向六名投资者分别签订认购协议，以每股 27.30 港元定向增发共 9.5 亿股新股，占公司扩大后总股数的 9.75%，共筹集 260 亿港元。各投资方自愿锁定 12 个月。

这是新能源汽车行业最大规模的股权融资之一，也是恒大汽车在 2020 年配股之后又一次牵手战略投资者。

根据公告， 6 名战略投资者包括 4 家公司和 2 名个人，分别为成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益荣国际贸易有限公司、翠林全球投资有限公司、陈凯韵和刘明辉，4 家机构均分别认购 50 亿港元，2 名个人均分别认购 30 亿港元，合计 260 亿港元。

恒大汽车此次定增的 6 个战略投资者中，有不少是许家印地产界老朋友。

例如，个人投资者中，陈凯韵（昵称 “甘比”）正是许家印好友——香港富豪刘銮雄的妻子，目前刘銮雄家族持有中国恒大约 9% 的股权，此次甘比个人出资 30 亿港元力挺恒大汽车。

成宇控股有限公司背后实控人是京基集团董事长陈华，陈华是京基集团的创始人，京基集团成立于 1994 年，总部位于深圳，为一家集地产开发、商业运营、金融投资、科技智能等核心业务板块的综合性企业。

上宇有限公司背后实控人为中洲集团创始人黄光苗，中洲集团为一家大型综合性的集团企业，业务领域涵盖房地产开发与经营、产业园区建设与企业孵化等。

益荣国际贸易有限公司，由王开国全资拥有，主要从事贸易及投资，王开国专注大宗贸易及私募股权和公开市场投资。

而翠林全球投资有限公司由王忠明全资拥有，王忠明现为翠林集团董事长，此前恒大冰泉等产业正是卖给了翠林集团的关联方。

最后一位个人投资者刘明辉，则是港股上市公司中国燃气（00384，HK）的董事长，也出资 30 亿港元参与定增。

数据显示，2019 年，恒大集团向恒大汽车投入 147 亿元、2020 年为 57 亿元；2021 年为 90 亿元。恒大汽车高层曾表示，在 2022 年之后恒大集团对恒大汽车的投资为 “0”，意味着自 2022 年起，恒大汽车开始依靠外部融资+自销产品实现收入，不再依靠恒大集团输血，这也意味着未来恒大汽车将有更多的融资动作。

在量产实力上，截至目前，恒大汽车在全球拥有 10 个先进的生产基地，同步研发 14 款车，其中 6 款已发布，体验、销售、售后中心也在密集筹建中。相比之下，特斯拉目前只有 3 个生产基地、4 款车，市值高达 8025 亿美元，但恒大汽车市值仍仅为特斯拉的 1/24，还有潜力。