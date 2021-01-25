据 CNBC 报道，特斯拉起诉一名前雇员涉嫌窃取公司数据。该公司表示，软件工程师 Alex Khatilov 窃取了特斯拉内部网络中与 Warp Drive 软件相关的文件，该文件用于自动化公司的许多业务流程。特斯拉在诉讼中声称，Khatilov 将文件移到他的个人 Dropbox 帐户，他是仅有的几名有权访问文件的特斯拉员工之一。

根据诉讼，Khatilov 向特斯拉调查人员表示，当后者向其对证时，他 “忘记了” 将文件移到个人 Dropbox 这件事。在接受纽约邮报采访时，他说他无意中将文件移至了 Dropbox，并且直到纽约邮报与他联系之前，他才意识到特斯拉已对他提起诉讼。

面对公司文件失窃案例，特斯拉会毫不犹豫地提起诉讼。去年 12 月，特斯拉与前流程技术人员 Martin Tripp 达成和解，后者承认向记者泄露了机密信息。2019 年，特斯拉起诉无人驾驶初创公司 Zoox，指控 4 名曾在特斯拉工作过的 Zoox 员工获取机密文件。该案于去年 4 月和解，Zoox 承认 “某些前特斯拉雇员” 持有特斯拉的文件。另外，Guangzhi Cao 事件仍未结案——特斯拉指责其窃取与公司自动驾驶系统有关的文件。