驭势科技（UISEE）今日宣布完成累计金额超 10 亿元人民币的新一轮融资，并获得国开制造业转型升级基金的战略注资。这是国开制造业转型升级基金在自动驾驶领域的首笔投资。

国开制造业转型升级基金相关负责人表示，驭势科技作为北京市重点支持的高新技术企业，在自动驾驶软硬件核心技术方面有明显优势，在机场、园区、公交、RoboTaxi 等多场景的落地进程迅速。“在产业节奏的逐步加速下，相信驭势科技将持续发挥对公众出行和物流领域的产业推动作用，加快制造业提质增效，成为中国领先的自动驾驶标杆企业。”

驭势科技成立于 2016 年 2 月，致力于打造更为安全可靠，且支持 “全场景、真无人、全天候” 落地运营的自动驾驶平台。该公司目前在北京设有总部和研发中心，在上海设有研发中心，在浙江设有测试和应用创新中心，在深圳和广西、成都、郑州均设有分支机构，拥有数百人的研发团队和完整的知识产权布局。业务上已形成可规模化部署的 L3-L4 级智能驾驶系统。

疫情以来，驭势科技以技术助力汽车制造业等实体经济复工复产，与长安民生物流、一汽物流、巴斯夫（BASF）、东风汽车等企业建立了商业合作，实现 2020 年规模化业务增长。其中，和上汽通用五菱合作的厂区无人物流项目，真无人（去安全员）的实际运营里程已经达到 30 万公里，常态化运营的无人驾驶车辆达到百台规模。

驭势科技称，本轮融资还引入了众多产业投资方，对带动公司商业化进程具有重大意义。该公司表示，基于新一轮融资，将加强 “全场景、真无人、全天候” 自动驾驶平台的关键技术研发，和产业界协同推动无人驾驶的大规模商业化进程。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。