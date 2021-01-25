小帮规划今日宣布完成数亿元 B+ 轮融资。本轮融资由 DST Global 的合伙人和领沨资本领投，主要老股东腾讯、红杉资本中国基金、蓝驰创投全部跟投。小帮规划创始人兼 CEO 徐彬表示，本轮融资将用于进一步的技术研发与品牌建设。

自 2017 年成立以来，小帮规划已经累计进行 4 轮融资。本轮前累计融资额超过 3 亿元。

服务成本高、服务效率低、服务品控难，是金融普惠行业中三道难以解决的 “门槛”，把众多普通家庭挡在了门外。“小帮规划的使命就是解决这个问题，帮普通家庭把钱规划好，让金融普惠大众。” 徐彬表示。“这么多年都没有解决好的问题，肯定是不容易的。小帮团队经过 5 年多的探索，用工程思维逐渐摸索出了一条符合国情的解决方案。” 小帮规划通过普及理财知识、科技赋能服务的方式降低门槛，帮助用户提升对金融的理解，提高风险防范意识，并为大众用户提供家庭资产规划服务。据官方披露，目前累计用户已经超过 600 万。

小帮规划旗下全资子公司 “小帮保险经纪”，持有全国性保险经纪牌照，为用户提供 “买方顾问” 式的保险咨询服务。展业至今已累计帮助用户获得超过 2300 亿元保障额度。小帮规划旗下财商教育业务子品牌 “小帮商学院”，累计报名学员超过 300 万人。

小帮规划方面表示，未来希望通过对技术的持续投入，进一步提升服务效率和服务质量，降低服务成本，为更多家庭提供长期、专业的家庭资产规划服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。