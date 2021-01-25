在 “2020 能源年会暨第 12 届中国能源企业高层论坛” 上，滴滴旗下小桔能源获 “年度消费者体验领军企业” 奖。小桔能源是滴滴出行旗下一站式数字能源服务平台，包含小桔充电和小桔加油两个业务，主要为车主提供便捷、实惠、可靠的一站式用能服务。

互联网大数据 “星享站”：人车充电两不误

2019 年起，厦门、广州、东莞、深圳、长沙、佛山、西安等城市，建立了 200 余个 “小桔充电星享站”。增加餐厅、休息室、按摩椅和卫生间等功能为一体的城市出行服务驿站，为广大车主提供充电服务的同时，充分利用充电间隙为车主构建交流、休憩和放松的城市绿色驿站，实现 “人车充电两不误”。

结合滴滴平台的大数据和小桔车服的汽车后市场资源，小桔能源供给侧合作伙伴 (油站/电站) 可免费使用滴滴所提供的 SaaS 平台，免费共享滴滴平台内近百万新能源车主及油车流量。为用户和合作伙伴提供从车源、用车、养车、 能源到车辆处置的汽车全生命周期服务，提高汽车资产运营效率，降低车辆生命周期成本。

管控风险：建设四重体验体系

充电异常率是行业面临的共同难题，是需要常态化去面对、探索和攻克的难题。为了最大限度地管控安全风险，小桔充电经过 3 年的打磨，通过对硬件因素、软件因素、现场管理和用户管理等方面经验进行总结，沉淀了 “四重体验建设体系”，将平台的充电桩异常率从超过 30% 降低至 4%，甚至在个别时段降低至 2%，极大地提升了车主充电的确定性。

经过近 3 年的发展，小桔充电已发展成为链接用户、车企、桩企以及众多中小型商户的数字化智能充电服务平台。累计合作国网、南网、比亚迪、普天等近 500 家合作伙伴，覆盖全国 100 余座核心城市，链接超过 7 万台快充桩，公共充电市场份额第一。