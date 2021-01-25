1 月 25 日，继刘看山携概念片剧透晚会创意后，知乎 “答案奇遇夜” 嘉宾阵容终于官宣了！

从目前公布的嘉宾名单来看，既有 70 后代表民乐演奏家吴彤，也有 00 后青年代表王源、欧阳娜娜、韩昊霖。同时，毛不易、五条人、郑云龙等实力音乐人，李光洁、林更新、陶昕然等优质演员，孟鹤堂、烧饼、周九良、郭霄汉组成的相声男团，以及知乎各领域的优秀答主们都将在 1 月 29 日晚齐聚现场，为不同年龄、不同兴趣领域网友共同带来一场多元、有趣、创新、出奇的 “情景式剧场” 晚会。

几位 “行走的笑点” 为知乎 “答案奇遇夜” 带来了不少期待。如在脱口秀节目中创造了 “宇宙的中心在铁岭” 等金句、爆梗不断的学霸李雪琴，德云社孟鹤堂、烧饼、周九良、郭霄汉相声男团的到来，让幽默与智慧在这个夜晚 “奇遇”，他们能否在 29 日晚创造出广为流传的新梗呢？

多位嘉宾与知乎颇有渊源。民乐演奏家吴彤是知乎公认的最被低估的音乐人之一；陶昕然的身影则经常出现在知乎《甄嬛传》热议话题中；林更新很早以前就被网友调侃发言极其 “知乎体”，他在知乎的回答真实逗趣；去年引发知乎网友热议，前几日又发布与知乎合作曲《问题出现我会回答大家》的五条人乐队，这次重新站上 “答案奇遇夜” 的舞台，他们将在晚会上献唱哪首曲目，也再次引发好奇。

当然，知乎 “答案奇遇夜” 也少不了知乎答主们的身影。本场晚会，知乎还邀请了站内生物、天文、人工智能、法学、物理、历史等多领域优秀答主登场，让有趣的灵魂相聚。足够 “硬核” 的知识是许多知乎答主的特点，但如何将特色脑洞知识、有趣见解转化为舞台表演？也成为了当晚值得期待的一大看点。

据悉，此次知乎 “答案奇遇夜” 由著名综艺、晚会导演宫鹏出任总导演，马东与欧阳娜娜共同担任主持人，势必将为晚会增添不一样的风采。同时，故事感满满的环绕式剧场舞台，也将营造一种沉浸式观影体验，彰显知乎独有的气质和节目品相；结合环幕大屏的运用，在视觉上将空间无限延伸，也是知乎 “宇宙” 的无限延伸。

知乎 “答案奇遇夜” 作为一场刷新想象的情景式剧场晚会，将知乎特色的脑洞知识、有趣见解转化为舞台表演，打破常规晚会的表现形式以及对各类品牌盛典的认知。通过全新的创意概念诠释 “有问题，就会有答案”，让表达更加立体、让想象更为多元、让知识更加生动。

晚会中的 “情景式讲演” 是知乎晚会首创的表现形式，巧妙融合了普通演讲所具有的信息价值和创意舞台所具备的高观赏性，让不同领域的知识和观点都有被看到和传播的可能，从而为更广泛的观众群体所喜爱，实现知识的破圈传播。

1 月 29 日晚 8 点，晚会将在知乎直播。上知乎，搜 “答案奇遇夜”，一起奇遇答案吧！