印度食品科技巨头 Zomato 已经收购了体育设施与场所租赁初创公司 Fitso，据称这笔交易的金额高达 8 亿卢比到 10 亿卢比。消息人士指出，这笔交易于 Zomato 内部宣布，Fitso 团队及其联合创始人将加入 Zomato。

2020 年 9 月，有消息指 Zomato 要收购 Fitso，现在有更多细节敲定，不过尚未得到官方确认。此前，Zamato 在 2020 年 1 月以 3.5 亿美元（折合 255.2 亿卢比）的价格收购了 UberEat 印度业务，而这次交易则是该行业的另一次大型收购，表明 Zomato 有意拓展其核心外卖业以外的其他业务，向 Fitso 的看家本领——运动营养业进军，以实现收入来源的多元化。

Fitso 由三名德里印度理工学院校友——Naman Sharma、Rahool Sureka 和 Saurabh Agarwal 于 2015 年创办，是一家全栈体育设施提供商，在德里国家首都辖区（NCT）拥有超过 2 万名用户。Fitso 的用户可以选择一种运动项目，并在预订时间段里使用距离最近的设施。Fitso 还表示其可以将所有体育场馆、运动场、球场的体育设施标准化，并且在订阅服务套餐中，通过技术手段和资深教练的帮助，在对这些设施的管理过程中营造出最优的锻炼环境。

实际上，去年 9 月就传出过 Zomato 要收购 Fitso 的消息。同月，Fitso 前员工曾表示，自己离开 Fitso 后，公司仍未向其支付全部工资。这些员工称，公司没有按时按月向他们支付公积金。9 月，根据 Inc42 获取到的一名员工与 Fitso 联合创始人 Saurabh Agarwal 之间的电子邮件，Fitso 承诺按年利率 36% 支付延期付款。

目前还无法确定 Fitso 是否已向前员工付清拖欠款项。

有趣的是，Fitso 在 5 轮融资中筹集了 170 万美元资金，同时，Zomato 联合创始人 Pankaj Chaddah 已成为其投资人之一。Chaddah 是 Fitso 去年 Pre-A 系列融资的投资人之一，融资金额达 150 万美元。另外，Fitso 联合创始人 Naman Sharma 曾在 Zomato 任职，于 2010 到 2015 年期间担任移动产品负责人。

至于 Zomato 这边，该公司在 2020 年末完成了一笔 6.6 亿美元的融资，有 10 名新投资者持公司股份。这笔融资使其投后估值达到 39 亿美元。据悉，Zomato 希望在 Pre-IPO 轮中筹资 5 亿美元，并计划在今年上市。