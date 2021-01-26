工信部 1 月 26 日发布数据，2020 年全年我国新开通 5G 基站超 60 万个，5G 终端连接数超过 2 亿，超高清视频、云游戏等个人应用场景逐渐丰富。

在国务院新闻办公室新闻发布会上，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍道：2020 全年新建 5G 基站超过 60 万个，实现所有地级以上城市 5G 网络全覆盖；5G 终端连接数突破 2 亿，多个行业抓紧 5G 商用带来的重大契机，加快产业数字化进程；5G+ 工业互联网项目超过 1100 个，5G+ 远程会诊在 19 个省份的 60 多家医院上线使用，5G+ 自动驾驶、5G+ 智慧电网、5G+ 远程教育等新模式新业态不断涌现。

赵志国还谈到，2021 年计划新建 5G 基站 60 万个，在实现地级以上城市深度覆盖的基础上，加速向有条件的县镇延伸，引导地方政府加大对 5G 网络建设的支持力度，进一步落实 5G 站址、用电等相关政策，通过推进 5G 虚拟专网等多种方式，按需做好工业、能源、交通、医疗、教育等重点领域的网络建设，实现更广泛围、更多层次的 5G 网络覆盖。

另外，2021 年的 5G 发展重点还包括提升应用创新能力。培育 5G+ 增强现实、5G+ 虚拟现实、沉浸式游戏等新兴消费模式，推进 5G 融入健康、养老、家政等生活服务，不断增强人民群众的获得感和幸福感，加快利用 5G 技术改造传统行业的网络，优化生产流程，打造远程操控、质量检测、智能物流等典型场景，助力企业降本提质增效，实现绿色节能发展。持续举办 “绽放杯”5G 应用大赛、应用试点示范，促进优秀成果落地。优化应用发展环境。

以及，要提升产业基础能力。根据 5G 国际标准 R17、R18 等版本的导入进程，加快网络切片、边缘计算、5G 增强等关键技术的研发和部署，加快定制化、经济型 5G 芯片、模组、终端等关键产品和器件研发和产业化进程，进一步加大产业短板弱项的攻关力度，保障供应链产业链的安全，持续组织开展 5G 毫米波试验，超前谋划、系统布局产业未来发展。