华硕天选作为兼顾游戏和娱乐的二次元专属潮玩笔记本，自上市以来受到广大年轻人群的关注与喜爱，在初代产品取得巨大成功之后，华硕继续深耕二次元文化，将独特的审美与价值取向同用户需求持续融合。1 月 26 日，华硕正式发布全面升级的天选 2 笔记本。天选之子强者致胜，天选 2 采用了 NVIDIA Ampere 架构的新一代 NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 笔记本电脑 GPU，进一步强化了游戏体验优势。

天选 2 采用了全新 ID 设计，运用二次元设计美学打造出更高颜值的精巧机身，搭载 NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 笔记本电脑 GPU 和 AMD 新一代锐龙 7 5800H 标压版处理器等顶级硬件配置，同步亮相的还有全新天选姬 2.0 与天选桌宠（TX Mascot）。高颜值，高配置加上二次元 IP 生态的丰富，为潮玩新次元持续输出独有的活力！

核心卖点

NVIDIA® GeForce® RTX™3070 笔记本电脑 GPU 和选配 8 核心 16 线程的 AMD 锐龙 7 5800H 标压版处理器

240Hz 刷新率、100% sRGB 色域 6 英寸 IPS 电竞屏，7.1 虚拟环绕声、DTS：X™Ultra

RGB 炫彩键盘、Overstroke 闪击技术、冰川散热架构、90Wh 快充电池、丰富的接口

天选姬桌宠、奥创智控中心、MIL-STD-810H 军规认证

顶级性能高燃 出场就开大

作为二次元潮玩用户的焦点作品，天选 2 在图型性能方面必须让玩家们 “先爱为敬”。搭载最新的 NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 笔记本电脑，充分发挥 NVIDIA Ampere 架构的领先优势，为天选 2 带来巨大飞跃。

搭载 GeForce RTX™ 30 系列笔记本电脑 GPU 的天选 2 游戏本，其强劲的性能令玩家和设计者青睐。该系列 GPU 采用屡获殊荣的第二代 NVIDIA RTX 架构 – Ampere，搭载全新 RT Core、Tensor Core 及 SM 多单元流处理器，可为您带来逼真的光线追踪效果和先进的 AI 功能。搭载全新第三代 Max-Q 技术的 GeForce 笔记本电脑通过 AI 和全新的系统优化选项，让高性能游戏笔记本电脑的表现远超以往。NVIDIA Ampere 流式多处理器专为游戏玩家和创作者打造，效能更高，性能更好，让天选 2 的性能表现远超期待。

GeForce RTX™ 30 系列笔记本电脑 GPU 拥有第 2 代 RT Cores 和第 3 代 Tensor Cores 的全新 NVIDIA Ampere 架构，吞吐量更高， 强者致胜！其中， 第二代 RT Core 让实时光线追踪更为逼真、流畅，全新的第 3 代 Tesor Core 更是让 AI 充分发挥游戏大作的华丽画面，加上 NVIDIA 特有的 DLSS2.0，这是由 Tensor Core 提供算力支持的一项突破性 AI 渲染技术， 可让笔记本电脑在同等功耗下，展现出更强大的性能，让玩家恣意遨游任意 3A 大作。

对于玩家竞技无止境的追求，天选独有的 TX BOOST 让笔记本电脑 GPU 超频完全自动化，再加上 Reflex 低延迟技术的配合，带来更充沛的游戏性能。在《剑网 3 奉天证道》中，RTX30 系列笔记本电脑 GPU 可助您感受家园光追效果！玩家进入 “家园”，在 “探索画质” 下，即刻体验最新的实时光线追踪全局光照以及阴影效果带来的巨大视觉震撼！

拥有强劲的 GPU，CPU 方面自然也不遑多让。天选 2 首发搭载基于 Zen 3 架构的 AMD 新一代锐龙 7 5800H 标压版处理器，拥有 8 核心 16 线程的设计，最高频率可达 4.4GHz。而且作为定位游戏专用的 “H” 系列处理器，全新的 Zen3 架构、翻倍缓存，让天选 2 的这颗处理器无论单核还是双核性能都有着巨大的提升，其每颗核心可直接调用三级缓存，极大加速了 PC 游戏等延迟敏感型工作负载的运行，带来 19% 的每时钟周期指令数 (IPC) 提升，以及 24% 的能效提升。

天选 2 配置的 TLC 颗粒的 512GB PCIe SSD 让其读写性能也随之暴涨，标称连续写入速度达到了 3000MB/秒，读取速度更是高达 3500MB/秒，此外还预留一个 m.2 接口，方便用户自行拓展。16GB 的 DDR4 3200MHz 高频内存足以应对运算需求，最高支持扩展至 64GB。强悍且稳定的高速传输表现为玩家酣畅游戏提供了绝佳支持。

有颜更有料 再造二次元潮玩新宠

天选 2 性能给力，颜值更为给力。魔幻青和日蚀灰两种配色都使得天选 2 颜值全面提升，而 D 面底部特有的蜂巢式散热孔，让这款颜值攀升的笔记本多了一份魔幻机甲质感，绝对是天选姬最佳物化代言。

颜值之外，品质绝不省料。全新的天选 2 拥有三面窄边框设计的 15.6 英寸全高清 IPS 电竞屏，刷新率高达 240Hz，拥有 100% sRGB 色域和疾速响应时间，支持 Adaptive Sync 自适应同步技术与 DC 调光，为玩家提供好看舒适的游戏画面体验。音频系统则升级为支持 DTS:X Ultra 技术的立体声，带来高保真 7.1 声道虚拟环绕声，加上独家的双向 AI 降噪技术，不仅为玩家实现了游戏中的 “听声辨位”，还能保证队内语音交流清晰无噪音，让多人游戏时更为轻松，同时为追番观影带来剧场式音效体验。

此外，天选 2 还搭载了拥有 1.8 毫米舒适键程，约 2000 万次按键寿命，支持 Overstroke 闪击技术的 RGB 背光键盘，拥有多种 RGB 炫彩灯效。同时配置丰富 I/O 接口与疾速稳定的 Wi-Fi 6 无线网络，让天选 2 能以媲美有线局域网的速度安全联网。内置的 90Wh 高容量快充电池，支持长达 12.3 小时视频播放，通过集显模式和自动调节刷新率功能，可以有效提高天选 2 的续航能力。

全新升级的冰川散热系统，其散热效率也大幅提升，为长时间高负载运行提供了稳定的支持。天选 2 提供了包括静音、性能、增强三大运行模式，按下 Fn+F5 功能快捷键可快速切换来满足不同需求。值得一提的是，天选 2 还通过了严格的 MIL-STD810H 军规认证，在寒冷、酷热、跌落等极端测试中，都一如既往的稳固可靠，天选 2 就是专为玩家打造的超级游戏战甲！

深耕 ACGN 次元 IP 引领新潮

目前，中国泛二次元用户规模突破 4 亿人大关，ACGN 文化成为了当代年轻人趋之若鹜的一种潮流文化。所以，天选 2 顺势而上再次升级，创造性设计与更为纯粹的次元感外观和配色，加上顶级的配备，强大的屏幕，展现满血次元文化之外天选姬 IP 的升级打造，更是让天选 2 成为无死角的次元 C 位拥有者。

作为一份天选粉的惊喜，也作为感谢，此次天选 2 将搭载天选桌宠 TX Mascot 全面登场。天选桌宠能够根据电脑的工作状态，让天选姬以活灵活现的动作实时反馈电脑的运行状态，让玩家的娱乐生活变得更加有趣精彩。今后每台天选 2 的桌面，都将成为天选姬温暖的家，陪伴玩家畅享游戏世界。

华硕天选 2 不只是在硬件配置上作出重大升级，其对二次元文化的深刻理解，将完整和纯粹的潮玩理念与 ACGN 群体的独特精神无缝契合，是为次元群体持续提供赋予灵感与乐趣的创新产品。可以说，本次发布的天选 2 延续和呈现了新次元文化的丰富内涵之外，更是与年轻人紧密相连，成为守护年轻人梦想与青春的理想伙伴。