1 月 26 日，华硕正式发布天选 air 新生代创造本，聚焦年轻创作者。其最高可选配第 11 代英特尔酷睿 i7-11375H 处理器与 NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 显卡，为年轻创作者提供性能后盾。165Hz 刷新率 2K 高分辨率广色域全能屏满足细节追求，为年轻创意人群提供更可靠的创作利器。

核心卖点：

月耀白/日蚀灰配色、轻薄流线型设计、轻约 1kg 薄至 19.9mm

NVIDIA® GeForce® RTX 3070 显卡、选配 i7-11375H/11370H 处理器

6 英寸 2k 分辨率、165Hz 刷新率/3ms 响应、100%DCI-P3 色域

冰川散热架构，双 83 叶片风扇+四出风口+五热管

雷电 4 接口，Wi-Fi6，最高支持 100W PD 充电

高颜夺目 风尚有度

本次发布的天选 air 是专为新生代年轻创作者打造。提供月耀白、日蚀灰配色，搭配 air 设计纹样构建出新生代创作者的独有风尚。整体机身线条利落，A 面金属材质磨砂细腻，新生代犀利态度一目了然，不仅满足年轻创作者对于时尚美的追求，而且更能彰显出新生代群体不随波逐流的独特个性。

这种风尚感不只可以看到， 更可以感觉到。天选 air 机身体积比游戏机型还要小 14%，重量减轻了 10％，轻约 2.1Kg 薄至 19.9mm，轻薄便携绝不会让年轻创作者增加负担。然而即使如此，在轻薄机身中天选 air 依然置入 76Wh 大容量电池，带来长达约 16.6 小时的续航表现，配合支持 100W PD 双向快充功能，仅需 30 分钟即可充满 50% 电量，更是让续航肆意无忧。

芯怀猛虎 开启想象

天选 air 的轻薄机身中使用了 15.6 英寸的 IPS 屏，采用 6.2mm 三面窄边框设计，高分、高刷、广色域集于一身，让年轻创作者的想象空间由此开启。高达 81% 的屏占比、2K QHD 超清分辨率、165Hz 超高刷新率、疾速响应时间、电影行业的 DCI-P3 色域标准、Adaptive sync 同步技术，由此开始，创意全面启动。

创意之路上，天选 air 更为年轻创作者制造坦途。全面搭载的第 11 代英特尔酷睿 i7 处理器，最高可选配 i7-11375H 处理器，最新的工艺制程与架构，结合对创作类软件的深度优化，让创作激情无限延续。而在图形方面，除了内置实力不俗的英特尔锐炬 Xe 显卡之外，天选 air 更是搭载 NVIDIA®GeForce RTX™ 3070 独立显卡，支持 NVIDIA 动态加速技术 2.0，在增强模式下还可自动超频，对比前代 90W 版本的 RTX 2060 显卡性能得到极大提升。天选 air 的集显与独显还可根据负载不同自动切换，节省电力延长续航。

高速传输 交互舒适

天选 air 搭载 3200MHz DDR4 双通道内存，至高支持 40GB，以及 TLC 颗粒的 512GB PCle SSD，更是让 Premiere、After Effect、Maya、3dsMax 等狂吃性能的创作软件能轻松流畅地使用。双 m.2 接口设计为创作者预留一个 m.2 接口方便拓展，大容量足以承载年轻创作者各种奇思妙想。

创作者的视野有多大，天选 air 的空间就有多大。通过雷电 4 接口与全尺寸的 HDMI2.0b 接口，可同时外接两个 4K 显示器，最高甚至能输出 8K 影像，为超高质量的视频、图片的编辑创作提供最强有力的支持。此外，天选 air 还采用了青色背光全键盘，1.7mm 键程让操作得心应手，人机交互更舒适。

持续冷静 军规品质

力求完美的年轻创作者还需要长时间打磨作品，天选 air 全新升级的冰川散热系统，配备升级款 12V 风扇和绝尘通道 2.0，提供了稳定性能支持。同时，散热系统的性能调节功能不仅调节风扇转速，也调节整体性能，搭配天选主题 UI 的 Armoury Crate 奥创智控中心，让年轻创作者更能直观了解生产力工具的运行状态，轻松调配性能。

极致的用户体验离不开尖端科技的加持。天选 air 的疾速 Wi-Fi 6 网络可提供媲美有线网络的稳定，采用 DTS：X™Ultra 技术的双扬声器提供了 7.1 声道虚拟环绕声，双向 AI 智能降噪技术可识别并消除多种杂音。值得一提的是，天选 air 还通过了严苛的 MIL-STD-810H 军规认证，坚固耐用，让每一位年轻创作者都拥有贴心而放心的安全感。

华硕天选 air 不只是性能上的突飞猛进，更是契合年轻创作者群体的需求，将高颜值、高素质屏幕、扩展性、舒适性、便携性以及二次元理念深融于前沿科技产品，为新生代创作者带来无限灵感，展现新生代创作者看似低调，实则与众不同的独特风尚。最懂年轻创作人的天选 Air，助力新生代创造不一样。