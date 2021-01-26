黑莓今日宣布将进一步深化与合作伙伴百度的战略协作，百度的高精地图将搭载 QNX Neutrino 实时操作系统，并在广汽新能源 Aion 系列即将发布的全新车型中批量生产。

这是双方继 2018 年 1 月，BlackBerry QNX 的 ISO26262 ASIL-D 认证安全操作系统（OS）成为百度 Apollo 自动驾驶开放平台的底层应用之后，达成的又一合作里程碑。

百度是为数不多获得德国莱茵 Automotive SPICE 认证的高清地图供应商之一，Automotive SPICE 是针对一级和二级汽车供应商软件开发过程的行业认证，准入标准非常严格。百度高精地图凭借其数据精细化程度，为国内外车厂在中国推出下一代互联与自动驾驶汽车提供了必不可少的支持。

百度高精地图搭载的 QNX Neutrino 实时操作系统是一种功能全面、运行稳健的实时操作系统，具有微内核架构，可提供确定性的性能和灵活性，以应对嵌入式系统有限的资源。

BlackBerry QNX 为全球范围的 OEM 厂商和一级汽车供应商提供基础软件和网络安全技术。如今全球超过 1.75 亿辆行驶中的汽车已将 BlackBerry QNX 软件应用于他们的高级驾驶辅助系统（ADAS）、数字仪表板、互联模块、免提系统与信息娱乐系统中。

“百度以 BlackBerry QNX 嵌入式软件作为底层应用，在构建 Apollo 平台商业生态系统方面取得了重大进展，使得 OEM 厂商可以基于这些创新技术发展其下一代汽车。” BlackBerry 技术解决方案部（BTS）、合作伙伴及渠道业务亚太区副总裁 Dhiraj Handa 表示，” 我们期待继续与百度保持密切合作，助力开发和部署领先的互联自动驾驶汽车技术，来满足汽车行业日益增长的关键任务和安全要求。”

百度自动驾驶技术部总经理王云鹏表示：“我们的目标是在首先充分保障安全的前提下，为汽车制造商实现自动驾驶的量产，提供一条清晰、快速的路径。BlackBerry QNX 软件在功能安全、网络安全及可靠性方面表现出色，而百度在人工智能和深度学习领域也取得了长远发展。我相信未来百度还将与 BlackBerry 共同支持汽车厂商，更快地生产出安全的自动驾驶汽车，协同推动智能网联汽车产业的发展。”