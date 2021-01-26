随着中国春节脚步的临近，海外华人华侨对节日的期盼也逐渐高涨。尽管疫情下海外多国仍施行 “居家令”，但逐渐适应了 “云端生活” 的海外华人，与国人一样开始更多选择线上置办年货。

代表中国 “年味儿” 的春节用品、家乡美食、新锐国货，正通过线上购物车漂洋过海到全球。天猫淘宝海外数据显示，今年年货节期间，超 2000 万海外用户上淘宝淘年货。

“红包、春联、灯笼、唐装仍然是出海热销的春节传统四大件，但今年家乡年货、国货美妆也成为海外消费者年货购物车的热门商品。” 天猫淘宝海外事业部总经理叶剑秋表示，过去一整年，海外华人、留学生都没办法回国与家人团聚，淘中国年货成为他们表达思乡情绪的方式之一。

牛年红包、儿童款唐装是最火的 “年味儿”。年货节数据显示，海外消费者买走了 4 万多件唐装、旗袍等中国传统服饰，其中九成唐装是儿童款；红包袋卖出了 36 万套，春节对联、贺卡、窗花、灯笼等挂饰也是购物车必备。

不管离家多远还是中国胃，今年春节前 “国货食品” 在海外华人年货购物车中占比增多。四川腊肠、湖北小龙虾、哈尔滨红肠、杭州知味观点心礼盒受到不同地区华人的喜爱。同时，宅家刚需的粮油米面、螺蛳粉等方便速食增长迅速。

海外华人也越来越爱 “国货品牌”。一批新锐的出海品牌，也成为今年海外华人春节购物车的 “新年货”。

宅家锻炼后放松肌肉的国产筋膜枪 “菠萝君”，高性价比的国货美妆完美日记，迎新年居家清洁的国货 “德尔玛” 吸尘器、除螨仪，成为传统节日新装扮的国风汉服品牌 “十三余”……这些海外热销、中国质造的国货品牌融入海外消费者的日常。

天猫淘宝海外年货节数据显示，从购买地域来看，新加坡、马来西亚、加拿大、美国、日本、韩国的华人最爱上淘宝置办年货。其中新加坡华人喜欢买小龙虾，马来西亚华人爱国货美妆，加拿大华人爱买腊肉，日本华人热衷中国汉服。

值得一提的是，海外华人也流行 “淘宝式拜年”，给国内亲人下单买礼物，以表思乡之情和孝心。年货坚果、白酒礼盒、茶叶礼盒、红色保暖内衣等送的最多。

实际上，国内跨境电商平台的出口基础设施保障、本地服务能力的提升，都助力国货加速出海。今年年货节期间，天猫淘宝海外开启了年货海运、空运、货运专线，大批国货已陆续从东莞、福州马尾、杭州萧山等国内集运仓运出。