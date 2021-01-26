近日，成都市交通运输局、成都市出租汽车协会与嘀嗒出行达成战略合作，三方将围绕出租车 “三化工程”—— “数字智能化、网约化、线上线下一体化”，展开全方位合作。

未来，三方将共同推动成都市巡游出租汽车产业链与互联网的深度融合，打造巡游出租汽车和乘客之间的高效互联，为市民提供更加实时、便捷、精准的出租车用车服务，助力成都市出租汽车行业转型升级。

2019 年以来，为激活传统出租车行业发展新动能，嘀嗒出行推出以 “数字智能化、网约化和线上线下一体化” 为核心的 “三化工程”，通过落地八大应用场景的数字化解决方案——智慧码、司机安全机制和服务档案、出租车智能管理平台、网约派单及远程调度服务、更多网约模式升级服务、需求预测和智能调度服务、城市出租车大数据平台等，从乘客体验、司机服务、公司运营管理、政府监管及规划四个维度，兼顾扬召业态和出租车网约两个领域，实现了城市出租车的智慧运营，提高了用户满意度和行业效率。

在 “出租车·新出行” 示范城市西安，以 “打车助手” 小程序为例，乘客不仅可以通过小程序查看周边出租车的空车状态及预计到达时间，还可以一键呼叫 5 公里范围内所有空车，不需要输入出发地和目的地，只需点击一下按钮，就可以把需求发送到周围空车的车载大屏幕或嘀嗒司机端 App 上，提高了应答效率的同时，也大大降低了路边扬召打车时用户的焦虑感和不确定性。

除此之外，“三化” 的灵活性与可延展性也让传统出租车行业能够及时应对新的需求变化，如近期国家和主管部门号召的 “助老出行”，据悉，基于 “三化” 的可延展性，嘀嗒出行针对助老出行已经提出了更深层次的解决方案。

嘀嗒出行表示，希望通过科技赋能和模式创新，数字化整个出租车的服务链条，打造一个能够同时服务扬召和出租车网约的新型移动出行方式，最终让出租车行业呈现出扬召和出租车网约两个业态双向共同增量发展而非此消彼长的新格局。