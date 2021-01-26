旅行体验预订平台 KLOOK 客路旅行今日宣布获得 2 亿美元 E 轮融资。本轮融资由泛亚太区投资公司 Aspex Management 思柏投资领投，红杉资本中国基金、软银愿景基金 1，经纬中国和博裕资本继续跟投。

KLOOK 客路旅行创立于 2014 年，提供世界 400 个目的地超过 10 万种当地行程与旅游服务预订，包括热门景点门票、一日游、当地交通、地道美食和特色体验。目前，KLOOK 团队成员遍布在全球热门目的地城市，平台同时支持 12 种语言及 41 种货币支付。

过去一年，KLOOK 客路迅速调整核心战略优先级，以应对全球疫情的复杂局势——加倍投入在线旅游预订领域的数字化升级，推出围绕体验的微度假和租车，逐步打造新增长引擎——亚太境内旅游和休闲消费。在中国内地、港澳台地区、日韩、东南亚尤其是新加坡等市场，随着防疫禁令的放缓，KLOOK 客路平台的预订量已接近疫情前水平。

KLOOK 联合创始人及 CEO 林照围表示：“2020 年充满挑战，KLOOK 以敏捷的思维和不断的创新，将挑战转化为增长机会。跨境旅游虽然暂停，但消费者追寻美好生活的步履却从未停止。随着境内游的升温和未来跨境旅游的复苏，有着 E 轮融资的强大加持，KLOOK 将得以保持领先，通过持续变革和创新，携手目的地运营方，为全球旅游生态创造更大价值。”

过去一年，KLOOK 商户数字化解决方案为亚洲 2500 多家商户提供了数以百万计的预订服务。为了更好地拉近目的地和用户的距离，KLOOK 推出了众多支持功能以协助当地运营者提升运营能力和营销转化，如商户联系跟踪系统、一键获取全方位信息服务的 “景点+” 模块，解决用户从等候时间到 “吃什么”“如何规划” 的实用信息、在东南亚及港台地区快速推行的 “Klook Live！” 直播功能等。KLOOK 数据显示，直播功能上线以来，转化率平均提升了 4 倍。

与此同时，KLOOK 客路获得了多个国家/地区旅游局的青睐和加持。在新常态下，为了帮助各目的地市场提供更多样化的产品和提升消费需求，KLOOK 与香港旅游发展局、日本国家旅游局、韩国旅游发展局、新加坡旅游局和泰国旅游局等达成了更牢固的合作伙伴关系。在新加坡，KLOOK 成为了新加坡旅游局的 Singapo Rediscovers Vouchers（SRV）消费券官方指定合作伙伴，共同刺激国内消费需求，重振经济。

KLOOK 客路表示，背靠来自 200 余个国家/地区的全球用户群，其将会加倍投入各市场的本地游及休闲活动，“通过新的营销手段和组合拳，加快品类升级和拓展，在用户所及之处，提供更棒、更高性价比的旅游商品和更优质便利的旅游服务”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。