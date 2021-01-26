2021 年 1 月 26 日，摩托罗拉正式发布了新锐实力派 motorola edge s。这是全球首款高通骁龙 870 旗舰芯片新机，也是 edge 系列在中国发布的首款旗舰系列机型。edge 意为 “边界”， 联想中国区手机业务部总经理陈劲表示，摩托罗拉一直以来都严守对品质的坚持和对经典元素的传承，并利用创新科技打破空间的边界，通过产品打破应用的边界。

（联想中国区手机业务部总经理 陈劲）

motorola edge s 传承摩托罗拉商务基因及匠心品质，全球首发高通骁龙 870 旗舰芯片，配合 LPDDR5+UFS3.1 最强存储配置，打造新锐实力派；AI 全能前后六摄、My UI 为娱乐、办公等场景再度加码，令用户的使用与交互体验再度跃升至新境界。motorola edge s 售价仅 1999 元起。

全球首发骁龙 870 旗舰芯，性能跃进突破想象

作为一款全新 5G 性能旗舰，motorola edge s 全球首发高通骁龙 870 旗舰芯片，CPU 采用 Kryo 585 核心，主频最高提升至 3.2GHz。采用 “1+3+4” 的三丛集架构方案，最大程度上兼顾了性能与功耗的平衡，还能够很好地解决发热问题，为用户带来时刻冷静的流畅体验。

（联想手机业务中国区产品总经理 高峰）

对智能手机而言，处理器、运行内存和闪存是推动性能攀升的三架马车。一款 5G 时代的性能旗舰绝不止于一颗优秀的处理器，运行内存和闪存也同样重要。

motorola edge s 支持 Turbo LPDDR5 及 Turbo UFS3.1 闪存技术，数据传输速率提高 72%，闪存性能提高 25%。无论是大型游戏的读取，还是高清视频的加载，用户都能明显感受到效率的大幅提升。值得一提的是，motorola edge s 还支持拓展虚拟内存的技术，在同时运行大型游戏及其他应用的情况下，可实时将虚拟内存拓展至更大容量，带来更加顺畅的使用体验，为性能旗舰至强实力再度加码。

此外，motorola edge s 搭载一块 6.7 英寸 21:9 影院级超宽屏，支持 90Hz 超高刷新率、DCI-P3 广色域以及 HDR10，色彩、流畅度以及画面明暗过度的细节皆为业界领先。同时，在 5000mAh 大电池的加持下，用户可轻松获得不间断的沉浸式娱乐体验。

My UI全新用户体验，打造全能高效的生产工具

随着 5G 网络的逐渐普及、智能手机功能及应用场景的不断拓展，人们对手机使用频率也日益增长。motorola edge s 让手机不再是一款简单的通讯工具，更成为了当下职场新锐们日常必不可少的办公利器。

无论是即插即用、迅速拓展工作空间的 Ready For 多屏协同，为线上会议实时降噪防啸叫的 moto AI 丽音降噪技术，还是即拍即得的智能 PPT 拍摄功能，都可大幅上提升用户的日常办公效率。

motorola edge s 特设 Ready For 多屏协同，迅速拓展工作空间。可实现在线编辑图片、处理文档等工作处理，且手机与屏幕间操作互不干扰，实现多任务并行处理。此外，模式内置多媒体中心，将应用按类型统一归类，用户可轻松实现在娱乐与工作模式中的任意切换。

当前，远程办公逐渐成企业办公新模式，线上会议也成为我们日常办公中不可或缺的一部分。线上会议方面，motorola edge s 搭载了全新升级的 moto AI 丽音降噪技术，可实时分离人声和环境噪音，降噪效果超过 25dB。对于突然出现的汽鸣声、犬吠声以及会议中常见的回音也有一定的消除、抑制作用，可实现零回声零啸叫的会议效果，找回你的专注力，让线上办公变得更加轻松高效。

同时，motorola edge s 采用了业界领先的 Smart Antenna 智能自适应天线阵列。在任何场景和不同手持情况下，天线自动调谐，时刻保证手机 5G 信号最佳、数据稳定，让你不错过每一通重要来电。

针对职场新锐人群日常最高频的会议场景，motorola edge s 特设智能 PPT 拍摄功能，可将用户所拍摄的 PPT 直接转化为文字素材，以便于后续的资料整理及使用。

motorola edge s 基于原生安卓系列全新升级的 My UI，以 “极致便捷、本土个性化以及懂你的 AI 智能” 作为三大核心交互设计理念，除了上述的专属优化外，特设一键触达、一键分屏等便捷功能，也为国内用户提供更多智慧便捷新体验。

AI全能六摄，探索影像更多可能

手机影像技术的创新革命让我们逐渐摆脱沉重冗杂的拍摄设备，也让照片及视频的拍摄逐渐成为一件简单易上手的事情，同时为诸多内容创作者带来了更多机会，Vlogger、主播等行业应运而生。

motorola edge s 全面助力每个人都成为美好生活的记录者，搭载 AI 全能六摄，带你探索影像的更多可能。后置 6400 万 AI 高清四摄镜头，支持 121°超广角拍摄，可将画面无畸变放大 4 倍，视界再大也都尽在掌握。特设 2.8cm 超微距+微距灯环，在拍摄时灯环回自动开启，消除图片阴影，让微观世界纤毫毕现。前置 1600 万超广角双镜头，100°广角轻松搞定多人自拍，让你们的合影 C 位出道。同时前置独创心率检测功能，通过自拍捕捉光谱变化，0 辐射探测识别生物体征，仅 15 秒即可得出检测结果，健康状况即刻了解。

视频拍摄方面，motorola edge s 支持 6K 高清视频拍摄，特设 Audio Zoom 音频变焦功能，可全方位实时追踪声音主体，同时抑制噪音，使拍摄主体更加突出，记录每一个高光时刻；双景录像功能，支持前后视频拍摄同框，还可自由切换不同场景镜头。此外，motorola edge s 拥有视频专色模式、视频人像模式等多种趣味功能，为用户带来更多奇妙体验。

motorola edge s 提供 “翡色琉光” 和 “雪霁初晴” 两种配色可选。双纳米技术赋予背壳光影与质感的全新升级，流动之美在指尖辗转。价格方面，motorola edge s 6+128GB 版本售价 1999 元，8+128GB 版本售价 2399 元，8+256GB 版本售价 2799 元。

motorola edge s 于 1 月 26 日 20 时 30 分，在联想官网商城、联想来酷、摩托罗拉手机京东自营官方旗舰店、天猫摩托罗拉旗舰店及中国移动线下门店开启预售。2 月 3 日上午 10 时，正式开启首销。