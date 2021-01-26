启明创投宣布其第六期人民币基金募资日前正式关闭，基金规模达到 28.52 亿元人民币。 完成此次募资后，启明创投总计管理资金规模达 59 亿美元，人民币基金与美元基金将投资于 TMT 及医疗健康两大领域。

自 2006 年成立以来，启明创投以人民币、美元双币多只基金，总计投资超过 380 家企业。其中有 40 多家投资企业已经发展为超级独角兽和独角兽；有超过 130 家投资企业完成上市或以其他方式实现退出，其中包括小米集团、甘李药业、美团、哔哩哔哩、石头科技、泰格医药、再鼎医药、康希诺生物、启明医疗、惠泰医疗等。展望未来 2 年，启明创投有 40 多家企业正在或者已经启动 IPO 进程。

启明创投创始主管合伙人邝子平表示：“启明创投在 5 个月时间里接连完成了当期美元基金和人民币基金的募资，面对新冠疫情与全球新挑战叠加的巨变，国内国际顶尖 LP 仍然坚定看好我们投资中国创新、投资科技发展趋势的策略和实践。”

日前公布的 2020 年成绩单显示，启明创投在两大主要投资领域——TMT 和医疗健康领域已经完成超过 70 起投资，超过 100 家已投资企业完成新一轮融资。2020 年开年至今，启明创投有 13 家企业成功 IPO。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。