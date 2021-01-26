据路透社近日报道，两位知情人士透露，东南亚互联网巨头 Sea Group 旗下电商平台 Shopee 正在扩大其巴西业务的规模，并以此来评估拉美市场的长期潜力。

作为东南亚最大的电商平台之一，Shopee 于 2019 年末在巴西推出了一小部分业务以试点其跨境项目。

知情人士表示，Shopee 现正在扩大其业务，并将高管从东南亚调往巴西。

2020 年期间，这家总部位于新加坡的科技集团股价飙升了 400% 以上，市值达到 1200 亿美元。上个月，该公司还通过股票发行筹集了近 30 亿美元资金。

近日，Shopee 在 Linkedin 上发布了 30 多个巴西市场的相关职位。而越南分公司总经理 Pine Kyaw 在招聘平台上还被任命为 Shopee 巴西分公司负责人。

Sea Group 首席运营官 Yajun Wang 在去年 11 月份与投资人的电话会议中表示，尽管 Shopee 巴西市场属于跨境业务，但在当地备受欢迎。

据移动数据和分析公司 App Annie 的调查显示，Shopee app 巴西版去年 12 月份的月活跃用户超过了亚马逊，但还远远落后于其他大型本土公司，如阿根廷电商市场领头羊 Mercado Libre。

消息人士表示，若 Shopee 在巴西市场开展顺利，将继续评估其他拉美市场的潜力，但迄今为止， Shopee 尚未制定确切的扩张计划。不过，有消息人士指出，墨西哥市场尤为值得注意。据市场调研公司 e-market 预计，今年 Shopee 在拉美市场的电商销售额将增长 36.7%，达到 849 亿美元。