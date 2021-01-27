苹果发布了 iOS 14.4 和 iPadOS 14.4 更新。该公司在更新说明中指出，系统中存在安全漏洞，同时也有证据表明可能会有人利用漏洞。所以，如果你看到这里，还是尽快将设备升级到最新版本为好。

iOS 14.4 包括针对 iPhone 的以下改进：

“相机” 可识别更小的二维码

“设置” 中新增了分类蓝牙设备类型的选项，可正确识别耳机以便于音频通知

在 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 中，新增了 iPhone 上的相机无法验证为全新正品 Apple 相机时的通知功能

此次更新还修复了以下问题：

iPhone 12 Pro 拍摄的 HDR 照片中可能出现伪像

“健身” 小组件可能不显示更新的 “健身记录” 数据

键盘键入可能出现延迟并且可能不显示字词建议

“信息” 可能显示错误的键盘语言

“辅助功能” 中启用了 “切换控制” 时可能无法从锁定屏幕接听电话

另外，iOS 14.4 更新还为 HomePod mini 带来了超宽频（UWB）切换功能，可以让搭载 U1 芯片的 iPhone 11 与 iPhone 12 系列机型在两台设备之间无缝地传输音乐、通话和播客。需要注意的是，由于在硬件层面缺少 U1 芯片支持，所以初代 HomePod 与这个新功能并不兼容。