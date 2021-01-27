苹果发布了 iOS 14.4 和 iPadOS 14.4 更新。该公司在更新说明中指出，系统中存在安全漏洞，同时也有证据表明可能会有人利用漏洞。所以，如果你看到这里，还是尽快将设备升级到最新版本为好。
iOS 14.4 包括针对 iPhone 的以下改进：
- “相机” 可识别更小的二维码
- “设置” 中新增了分类蓝牙设备类型的选项，可正确识别耳机以便于音频通知
- 在 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 中，新增了 iPhone 上的相机无法验证为全新正品 Apple 相机时的通知功能
此次更新还修复了以下问题：
- iPhone 12 Pro 拍摄的 HDR 照片中可能出现伪像
- “健身” 小组件可能不显示更新的 “健身记录” 数据
- 键盘键入可能出现延迟并且可能不显示字词建议
- “信息” 可能显示错误的键盘语言
- “辅助功能” 中启用了 “切换控制” 时可能无法从锁定屏幕接听电话
另外，iOS 14.4 更新还为 HomePod mini 带来了超宽频（UWB）切换功能，可以让搭载 U1 芯片的 iPhone 11 与 iPhone 12 系列机型在两台设备之间无缝地传输音乐、通话和播客。需要注意的是，由于在硬件层面缺少 U1 芯片支持，所以初代 HomePod 与这个新功能并不兼容。