苹果今天推送了 watchOS 7.3 更新，新系统加入了为纪念黑人历史且灵感源自泛非三色旗颜色的 “团结” 表盘，以及新增 “步行时间”（Time to Walk）步行锻炼功能。但由于国内暂未上线健身订阅服务 Fitness+，故该功能在国内暂时不可用。

作为纪念活动的一部分，苹果还推出了 Black Unity Collection 限定版 Apple Watch Series 6。

此外，日本、马约特岛、菲律宾和泰国用户现可在 Apple Watch Series 4 或后续机型上使用 “心电图”App，并能收到心律不齐通知。

watchOS 7.3 的完整更新与修复内容如下：