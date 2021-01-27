苹果今天推送了 watchOS 7.3 更新，新系统加入了为纪念黑人历史且灵感源自泛非三色旗颜色的 “团结” 表盘，以及新增 “步行时间”（Time to Walk）步行锻炼功能。但由于国内暂未上线健身订阅服务 Fitness+，故该功能在国内暂时不可用。
作为纪念活动的一部分，苹果还推出了 Black Unity Collection 限定版 Apple Watch Series 6。
此外，日本、马约特岛、菲律宾和泰国用户现可在 Apple Watch Series 4 或后续机型上使用 “心电图”App，并能收到心律不齐通知。
watchOS 7.3 的完整更新与修复内容如下：
- 新增为了纪念黑人历史且灵感源自泛非三色旗颜色的 “团结” 表盘，此表盘随您的运动而全天变化，创造出专属于您的表盘
- 在 “体能训练” App 中为 Apple Fitness+ 订阅者推出了带音频体验的 “步行时间”，可让您在步行时聆听嘉宾分享的激励人心的故事
- 日本、马约特岛、菲律宾和泰国用户现可在 Apple Watch Series 4 或后续机型上使用 “心电图” App
- 日本、马约特岛、菲律宾、台湾和泰国用户现可收到心律不齐通知
- 修复了 “缩放” 启用时 “控制中心” 和 “通知中心” 可能无响应的问题