根据 Sensor Tower 商店情报最新数据，2020 年 Q4 韩国手游市场收入创新高至 15 亿美元，同比增长近 30%。在全员出海的浪潮下，本期入围畅销榜 Top 100 的中国手游达到 40 款，为近年来最高记录。

详细数据如下：

韩国手游市场规模

2020 年初疫情爆发以来，韩国手游市场一改之前增长乏力的态势，并在下半年迎来加速增长。Q4 韩国 Google Play 和 App Store 手游总收入达到 15 亿美元，同比增长 29.3%，连续两个季度实现 30% 左右的同比增长。平台方面，来自 Google Play 的收入占 81.5%，App Store 占 18.5%。

Q4 韩国 Google Play 和 App Store 手游总下载量下滑至 1.42 亿次，为 2020 年最低，同比减少 3.4%。来自 Google Play 的下载量占 82%，App Store 占 18%。

韩国市场热门手游

NCSOFT 天堂系列手游仍雄霸畅销榜头部，Q4 两款游戏共吸金近 3.5 亿美元，占韩国手游 23% 的市场份额。《天堂 M》和《天堂 2M》在树立起韩国手游标杆的同时，也引领着本土手游厂商的开发方向。过去数年不断有本土厂商推出新的 MMO 大作，却无法超越这两款国民手游，形成铁打的《天堂 M》，流水的 MMO 这种独特的尴尬局面。

另一方面，《奇迹之剑》、《原神》、《万国觉醒》等中国手游，以差异化的游戏体验寻得市场机会，以代言人等宣发声量迅速打开局面，逐渐成为主导韩国市场的外部力量。随着《State of Survival》的加入，本期入围韩国手游畅销榜 Top20 的中国手游达到 5 款。

下载量方面，《Among Us》以超过 250 万次下载位居榜首。从 2020 全年的数据来看，《Among Us》在韩国共获得 990 万次下载，仅次于《跑跑卡丁车 Rush+》(1110 万)。10 月底上市的《英雄联盟手游》以 150 万次下载夺得榜单第二名。

中国手游在韩国

本期入围韩国手游畅销榜 Top100 的中国手游达到 40 款，吸金近 3 亿美元，占 Top100 总收入的 24.6%。

4399《奇迹之剑》预估收入达 4700 万美元，刷新 2019 年 Q4 的最高收入记录，并蝉联榜首。FunPlus 末日生存 SLG 手游《State of Survival》于 10 月中旬登陆韩国市场，在大规模营销攻势下，夺得下载榜榜首，跻身收入榜第 4 名。

在国内手游市场入局门槛不断提升的背景下，出海韩国成为许多中型企业的首选。除了《State of Survival》，本期中国手游厂商继续从多个赛道探索韩国市场，新上市的产品包括消除手游《Project Makeover》，RPG 手游《Astral Guardians》(리버티레기온) 和《La:Luna Fantasy》(라루나 판타지)，益智解谜游戏《Brain Find》，以及装扮游戏《闪耀暖暖》。