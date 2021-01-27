在今天的国务院联防联控机制新闻发布会上，有媒体提问道，“就地过年群众在异地过年，如何为大家提供多一些的文化休闲产品和服务，营造良好的氛围。”

对此，国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》已明确提出，要增加网络、电视、广播等文化体育节目供应，鼓励提供免费流量、网络视频 App 限时免费电影放映等线上服务，“在做好疫情防控和限量、预约、错峰的前提下，要保障公共空间开放时间和旅游产品供给等，相关部门正在按这些要求做好充分、周密的准备工作，扎实地推进各项措施落到实处，让人民群众能够享受到这种便利。”

赵辰昕的主要回答内容如下：

为营造良好的节日氛围，更好满足就地过年群众的精神文化需要，《通知》上已经明确提出，要增加网络、电视、广播等文化体育节目供应，鼓励提供免费流量，网络视频 App 限时免费电影放映等线上服务，在做好疫情防控和限量、预约、错峰的前提下，要保障公共空间开放时间和旅游产品供给等，相关部门正在按这些要求做好充分、周密的准备工作，扎实地推进各项措施落到实处，让人民群众能够享受到这种便利。

第一，在丰富节目供给方面，鼓励低风险地区文艺院团在做好疫情防控的前提下，在空间开阔的场所增加演出频次，并进行线上演播。指导各地卫视要编排播出一批主题多样、类型丰富的电视剧、节目、晚会、纪录片、动画片等，满足不同年龄层次人们的需求，而且春节期间还会有多部优质电影上映。

第二，在扩大线上服务方面，指导各地积极组织云剧场、艺术直播，鼓励图书馆、博物馆、影剧院等公共文化场馆开展线上服务，组织全国网络视听的新媒体设置春节专题频道或者专区，大力开展丰富多彩的全民健身赛事活动，也提倡大家居家健身，这样用多种方式满足就地过年的群众节日期间线上线下的文化需求、体育需求。

第三，在假日旅游出行方面，鼓励各地结合实际，提供乡村游、周边游等丰富的旅游产品和假日休闲活动，要开放公园、体育场等户外活动空间，更好满足就地旅游休闲需求。同时，《通知》指导景区要合理控制游客的接待量，完善预约管理措施，引导游客错峰出行。

第四，在做好疫情防控的方面也有一些相关的要求，督导各地公共文化场馆落实疫情防控的要求，低风险的地区影剧院等演出和娱乐场所接纳人数不能超过核定人数的 75%，并且要做好健康监测、场馆消毒、出入登记等疫情防控的措施，切实降低聚集有可能带来的风险。

相关部门会坚决地按照党中央、国务院的部署，尽全力做好服务保障，让就地过年的群众无论身在何处，都能尽可能体验到家的感觉，使 2021 年的春节过得快乐、过得安心、过得精彩。