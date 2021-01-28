对于一年前在美国消费电子展上意外亮相的电动汽车而言，索尼汽车开始像试生产车型一样进行了路试，这是个让人惊讶的动作和推进。该豪华电动轿车被称为 Vision S-EV，这似乎是一款强悍的车型，是软件公司和汽车供应商之间的默契，同时和电子行业的传统巨头索尼之间的合作结晶，供应商巨头麦格纳斯太尔参与其中，包括 Nvidia，Qualcomm，ZF，Bosch，Continental 等都是业内数一数二的巨头。

这些巨头在一起合作打造一款汽车也许不足为奇，但现在的情况是，这款车看起来已经可以投入生产了，就像几十年来一直在制造汽车的汽车制造商的量产车型一样。

而且，Sony Vision S-EV 似乎是对特斯拉车型产品的直接攻击，这是一款位于 Model 3 和 Model S 之间的中型轿车，并由两个 268 hp 发动机提供动力，相加总和为 536 hp，最高时速为 149 mph，从 0 到 62 mph 的加速时间为 4.8 秒。只是我们现在还不知道这款车的电池规格。就像特斯拉一样，索尼展示了具有 33 个传感器的自动驾驶技术以及一个在整个仪表板上延伸的，环绕式屏幕的内饰。符合人体工学原理的座椅前后都显得非常舒适，除了头枕安装的屏幕外，乘客还可以通过整个玻璃车顶直视天空。

说索尼汽车一年前偷走了在拉斯维加斯举行的主角聚光灯是非常准确的。但是，这家电子巨头在可能的生产计划上倒了冷水，只是暗示这辆车是技术演示产品，并不打算量产。没错：索尼表示没有生产汽车的计划……但现在却进行了路试。

索尼表示：“为了促进移动性的发展，Vision S-EV 的开发活动已进入下一阶段。” “在继续推进车辆开发的安全性，娱乐性和适应性的同时，公共道路测试于 2020 年 12 月在奥地利开始，以进行技术评估。”

对 “阶段” 的提及肯定暗示了未来还有其他阶段，这是索尼粉丝们愿意看到的未来。

在这一点上，我们也许应该再次强调一年前该车在 CES 上首次亮相时所表现出的非凡时刻：数十亿美元的技术结晶，和汽车巨头联手打造了一款完全可用的 EV 轿车原型，却羞涩地表示，索尼不会生产它。索尼坚持认为，这辆车是它想要提供给其他知名汽车制造商的技术展示，即环绕屏幕和其他多媒体系统，但它并不想进入汽车行业的深渊。同样，索尼的供应商朋友仍然对可疑的准备生产的轿车保持可行状态，列举了他们提供的令人兴奋的技术项目清单，但这样的演出已经让底下希望看到这款电动车上路的观众热血沸腾。

一年后的今天，索尼已经展示了这辆经过路试的汽车，这对于不应该生产的汽车来说很奇怪。但无论如何，它光彩照人，在雪山上的一条小路上尽情飞驰。

我们可以这样理解，如果此时您已经将一笔不菲的开发资金投入到了本不该量产的产品上，那么您这个时候会停止推进么，更何况几个供应商的一些言论在以不同的方式暗示着这款车的进展。

显然，与索尼汽车相关的人士肯定发出了一些相互矛盾的信号，包括实际的道路测试行为，索尼表示尚未决定制造，但显然花费了很多时间进行思考。而且还有一个明显的脱节之处，就是现在有更多的公开证据表明，与苹果汽车项目毫无踪迹相反，索尼汽车项目是真实存在的。然而，有些人认为这款车会投入生产，而另一种表示，虽然在 CES 上亮相，并且正在接受路试，但根本没有一种预期可以投入生产的可能。

对于某些想相信它的行业观察家来说，苹果汽车的概念似乎像是开弓之箭，但其他人却将索尼汽车的想法视为一种虚幻的幻想。一直以来，大多数日本知名汽车制造商仍不急于开发电动汽车，其中一些仍将冷水倒在电动汽车上，不想行动。

索尼即使现在不想承认，也能感觉到汽车市场的某些空白机会，这是个巨大的潜在市场。许多数码巨头科技巨头正在前仆后继进入这个市场。

别忘了，许多日本工业巨头制造不同的东西，从冰箱到挖掘机再到计算机，因此，如果您仔细查看本田或三菱目前生产的各种产品，那么索尼的电动汽车就永远不会特别牵强，这是有可能的，何况车子都路试了，比起停留在 PPT 上，或者还在期货状态的电动车厂商来说，这是真正踏实的一步 。

当然，索尼进入电动汽车业务仍需克服许多障碍，就像特斯拉在过去十年中在财务基础上越过的障碍一样。但是，目前许多日本汽车制造商对电动汽车的犹豫可能为其提供了巨大的机会。

索尼对于消费产品的品质，理解，设计，体验都是相当到位的，有口皆碑的。正如传说中所说的那样：索尼大法好，索尼电动车肯定也不会差。我们所需要做的，就是静待索尼在电动车市场的临门一脚。