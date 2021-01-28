近日，滴滴成立退役军人就业服务中心。滴滴表示，未来三年，每年将新招募 5 万名退役军人，以更好推进退役军人促就业工作。

滴滴出行董事长兼 CEO 程维表示，滴滴平台上的退役军人司机占比 12%，有超过百万人，去年新加入平台的退役军人司机超过 5 万人。“这次滴滴成立退役军人就业服务中心，将凝聚滴滴各个事业部的力量，更好的服务退役军人师傅们。”

滴滴任命网约车平台公司 CEO 兼花小猪打车总经理孙枢为滴滴退役军人就业服务中心主任，向程维汇报，滴滴出行党委书记曲越川为常务副主任，滴滴出行体验服务发展平台总经理刘西帝、滴滴出行专车&豪华车事业部总经理杨楠、两轮车事业部总经理张治东、代驾事业部总经理石东海、新出租车事业部总经理顾海杰、橙心优选事业部总裁刘自成、货运事业部总经理赵辉为副主任。

同时，滴滴发布了关于退役军人的未来三年计划，包括陆续在重点城市成立退役军人就业服务分中心、组织重要评优评奖，以及从今年开始的三年每年吸纳 5 万名退役军人在平台灵活就业，把就业机会拓展至网约车、两轮车、代驾、货运、橙心优选等更多业务。

2020 年 3 月底，滴滴与退役军人事务部签署就业合作协议，宣布当年为退役军人提供 1.5 万个就业机会，包括专车司机、两轮车运维等。