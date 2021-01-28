数据研究机构 IDC 公布了全球手机季度跟踪报告，报告显示，全球智能手机市场继续回暖，2020 年第四季度出货量约为 3.9 亿台，同比增长 4.3%。尽管 2020 年全年仍出现了 5.9% 的下滑，但市场复苏的进展令人印象深刻，IDC 认为，进入 2021 年的势头将继续保持强劲。

全球移动设备研究总监 Nabila Popal 表示，“许多因素驱动着智能手机市场复苏，包括被抑制的市场需求，供应端在 5G 设备上的持续推进，积极的促销活动与折扣力度，以及中低端价位段手机的普及。厂商们似乎也已为第二次封锁做好了准备，确保有适宜的渠道满足终端消费者的订单。事实上，因为封锁导致人们在休闲、旅游和外出就餐等领域的支出减少，而消费者在包括智能手机在内的几乎所有智能设备的支出有所增加，智能手机也因之受益。而除去这些因素，智能手机供应链的快速恢复和韧性也非常值得称赞。”

2020 年第四季度，前五大厂商的排名出现了明显变化。在 iPhone12 系列的成功推动下，苹果在第四季度表现出色，以 9010 万部的出货量重返榜首。这创造了厂商单季度出货量的最高记录，帮助苹果获得了 22.2% 的同比增幅，并占据 23.4% 的市场份额。

三星以 7390 万部的出货量和 19.1% 的市场份额位列第二名，得益于 A 系列的强劲表现以及其在几乎所有地区市场的增长，三星的同比增长率达到 6.2%。

小米以 4330 万部的出货量和 11.2% 的市场份额保持第三位，而 OPPO 以 3380 万部的出货量与 8.8% 的市场份额升到第四位。这两家公司成功借助华为出货量下滑的机会，通过积极布局产品线、专注与渠道合作伙伴建立关系，分别获取了 32.0% 和 10.7% 的同比增长。

华为以 3230 万部的出货量和 8.4% 的市场份额排名第五。在美国制裁的重压下，华为继续遭受冲击，同比大幅下滑 42.4%。

IDC 全球移动设备追踪项目副总裁 Ryan Reith 表示: “ 智能手机市场及其供应链的复苏确实令人印象深刻，年底的正增长证明了我们已经走了多远。世界上大多数国家要么处于某种形式的封锁状态，要么仍在等待恢复正常的日常生活，然而智能手机的销量却在反弹，似乎什么都没发生过。这说明了智能手机在日常生活中的重要性，并为市场需求提供了坚实的基础。IDC 认为，随着全球向迈向后疫情时期，需求将增长，市场复苏将加速。”