特斯拉推出了采用全新设计的 Model S 车型。新车型的外观和内饰都获得了更新。选择动力总成更强大的版本，则是可以获得 840 公里以上的续航里程，且不到两秒钟时间即可从零加速至 60 英里/小时（96 公里/小时）。特斯拉表示，这使其成为 “有史以来加速最快的量产汽车”。Model X 车型也有更新，同样可选新动力总成版本。

总体来说，新款 Model S 在外观上的变化与旧版本相差并不大，包含全车顶玻璃配置等，最大的改变在内部。新车型换用了横置的中控屏幕，屏幕边框窄一些。最亮眼的是，方向盘由传统的圆形换成了颇具概念感与赛车感的 U 形蝴蝶式，而方向盘一侧保留了仪表盘。另外后排中部还设有一块给乘客使用的屏幕。

新款 Model S 长续航版起售价为 79.999 万元，为双电机全轮驱动。Plaid 版（三电机全轮驱动）百公里加速仅需 2.1 秒，最高时速 320 公里/小时，预估续航里程 628 公里，售价为 99.999 万元起。动力更强大的 Plaid Plus 版的百公里加速时间小于 2.1 秒，特斯拉称其四分之一英里加速成绩（小于 9 秒）是量产车型中最好的。该车型的预估续航里程为 840 公里以上，117.49 万元起售。长续航版与 Plaid 版将于 2021 年第三季度交付，Plaid Plus 版的交付时间定于今年年末。

新版 Model X 也换用了 U 形蝴蝶式方向盘，并且同样加入了后排乘客屏幕。新长续航版的售价为 84.999 万元起，百公里加速时间为 3.9 秒，最高时速 250 公里，预估续航里程达 580 公里；Plaid 版 99.999 万元起售，百公里加速时间缩短至 2.6 秒，最高时速 262 公里，预估续航里程为 547 公里。新 Model X 预计会在今年第三季度交付。

另外，从特斯拉公布的新车型内饰图可以看到，中控屏幕上显示着《巫师 3》，是说，新车拿到手后可以直接玩这款游戏了？