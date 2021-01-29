肺部疾病精准介入诊疗全球引领者堃博医疗（Broncus）日前宣布，已完成数千万美元 D 轮融资。本轮融资由方源资本（FountainVest Partners）领投，Exome Asset Management、夏焱资本（Summer Capital）、璞林资本（Valliance Capital）等跟投。

堃博医疗是一家专注于肺部疾病精准介入诊疗技术研发和生产的企业。基于全球唯一实时图像融合全肺导航技术，堃博医疗搭建了以 AI 和算法为基础的从诊断到治疗的一体化肺部诊疗产品管线。

堃博医疗表示，此轮融资后将继续围绕核心产品包括肺癌、肺气肿介入治疗产品的研发和升级、临床研究以及全球市场布局进行投入，加速实现全肺导航下的从介入诊断到治疗一体化解决方案的闭环。堃博医疗此前已完成 3 轮融资，投资方包括启明创投、清池资本、百度资本、济时资本、德弘资本、Intuitive Surgical 等。

“新冠疫情肆虐，全球空前关注肺部健康，堃博医疗全肺抵达导航平台是实现肺部疾病微创介入诊疗至关重要的技术突破。” 堃博医疗 CEO 湛国威表示，“依托全球唯一实时图像融合全肺导航技术，堃博医疗为肺癌、肺气肿两类肺部恶疾以及更多的肺部疾病提供了全新的精准介入治疗解决方案。”

堃博医疗在全球范围内已经获得近 200 项专利授权，其全球独有经支气管出气道导航技术成就了 BTPNA（支气管镜经肺实质结节抵达术），满足临床对高准确性的全肺抵达需求，弥补现有治疗方式的较低诊断率和治疗短板。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。