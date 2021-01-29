1 月 29 日晚 8 点，知乎 “答案奇遇夜” 在知乎、快手、爱奇艺等平台正式播出。晚会由马东、欧阳娜娜联袂主持，知乎答主携手王源、五条人、毛不易、郑云龙、吴彤、林更新、李雪琴、李光洁、陶昕然、sky、德云社 “云鹤九霄”、韩昊霖、侯乐天等知名演艺人，为观众带来一场多元、有趣的 “情景式剧场” 晚会。晚会由 “不负每一份热爱” 的京东独家总冠名，首席合作伙伴金典有机奶、战略合作伙伴小鹏汽车、智慧合作伙伴海尔三翼鸟提供支持。

本场晚会，知乎将站内科学、影视、音乐、职场、历史、国风、魔幻等特色脑洞知识、有趣见解巧妙融合，转化为兼具信息价值和高观赏性的舞台表演，让不同领域的知识和观点都有被看到的可能。

好奇之心 终其一生追根究底

“展堂和湘玉的孩子会不会有口音？玉皇大帝是住在平流层还是对流层？猫究竟是固体还是液体？”……郑云龙用一部融入经典知乎梗和脑洞问题的音乐剧《有问题》，拉开了整场晚会的大幕。一个又一个突破脑洞天际的问题，一次又一次冲破眼球的惊艳转场，知乎上问题背后的好奇心与探索欲被郑云龙干净知性的声线，拼贴出 “分享的真谛”。

人之初本好奇，终一生究根底。而上下求索的旅程并非一帆风顺，毛不易通过《深夜一角》《消愁》《无问》的深情演唱，勾勒出成长路上无处安放的孤独、忧愁与迷茫，温暖治愈；五条人乐队则用《问题出现我会回答大家》展现了 “生活世界，我们一起探索吧！”“世界很大，我们一起发现吧！” 的积极生活洒脱劲。这首由五条人和知乎答主重新演绎的歌曲，用音乐诠释问答，表达态度：“当问题出现，知乎会回答大家。”

知乎联合王源发布的概念主题曲《答案》也在当晚迎来首唱。这首歌不仅是王源自身成长的真实写照，也道出了他对世界的回答，保持好奇，勇敢叩问。对于歌曲的理解，王源说到 “我们所有人都要永远像孩子一样，保持着对世界的好奇，并肩出发，然后不断去寻找答案的光。” 王源还表示，今年自己也会不断进行新的尝试，和不同的人合作，创作新的东西。

脑洞创作 解锁人生反转之面

好奇不灭，勇敢向前，或许我们就是在不经意间改变了故事的走向，完成了人生的反转。

《哈利波特》是知乎站内热门 IP，当哈利波特撞上德云社，当 “霍格沃茨的校长是郭德纲”，会产生什么奇妙的化学反应？晚会现场，德云社 “云鹤九霄” 四兄弟化身打败黑魔法的 “笑匠英雄”，通过《太平歌词》《乾坤带》等经典相声剧目拯救人类笑容。当生活充满焦虑和压力，学会积极笑对是生活应有之义。

在知乎，《甄嬛传》这样的经典影视作品的讨论和二创也层出不穷。“如果你是安陵容，如何转败为胜” 这一问题就拥有极高的热度。节目《甄嬛传番外之安陵容重生》正是运用知乎用户写下的 “生存三招”，帮助安陵容翻身解困，收获全新人生。知乎用户 “麻辣菊花小团子” 撰写的 67 章小说《甄嬛传之安陵容重生》，让安陵容扮演者陶昕然当场落泪。陶昕然表示 “这个世界最珍贵的就是有人愿意为你花时间。” 就像知乎的答主们，用心血和创想，给予了安陵容截然不同的人生结局。

情景式讲演 实现知识破圈传播

作为 “答案奇遇夜” 首创的表现形式，“情景式讲演” 成为知乎此次晚会的一大看点。

“九亿少女的梦” 林更新与 “人皇”sky 用场景化演绎打开《游戏编年史》，带领观众共赴从《俄罗斯方块》到《魂斗罗》，从《拳皇》到《星际争霸》、《英雄联盟》的游戏时空之旅。

演员李光洁则以《漫游者》为题，以科幻电影为介质，从灾难科幻、探索科幻、畅想科幻三个维度，讲述了想象力对于人类发展的重要影响。科幻电影让我们在精彩绝伦的视觉影像里眺望未来，也促进了现实科技的进步。人类提出问题，追寻答案的本质，永远不会改变。科幻，一直是知乎的硬核领域。基于有限的科学，进行无限的畅想，既是对知识的敬畏、又充满大胆的想象。

此外，晚会还有展现知乎答主专业硬核分享与脑洞机智分享的《谢邀》环节、对知乎用户历史解读进行名场景还原的《如果古代有 XX》、用 “音乐喜剧+器乐演奏” 形式回答 “乐器界真的有鄙视链吗？” 问题的《乐器鄙视链》、代表知乎用户充沛好奇心的《吃一勺》、知乎用户公认的 “华语乐坛被低估的歌手” 吴彤老师携手欧阳娜娜演绎的《彤笙彤语》、引发打工人强烈共鸣的 “知乎前实习生” 李雪琴的《职场黑话指南》，“答案奇遇夜” 以知乎站内各个领域的热门问题为灵感，从知乎用户喜爱的话题和 “梗” 出发，将 “知乎宇宙” 无限延伸，在十周年之际给予观众有趣有料的答案。

2021 恰逢知乎十周年。伴随十年发展，知乎也已成为综合性的、在诸多领域具备关键影响力的内容平台。十年前，有人在知乎提出了第一个问题：“如何使用知乎？” 十年后，知乎通过 “答案奇遇夜” 为所有人解答：“有问题，就会有答案”。生活不止眼前的苟且，还有更大的世界等待去发现。