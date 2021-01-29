近日，中国消费者协会官方网站发布消费提示指出，有经营者用盲盒清库存，损害消费者合法权益，扰乱市场，提醒广大消费者勿盲目购买。

中消协认为，当前有的经营者产品本身并没有过硬的竞争力，只想着蹭盲盒的营销热度；有的经营者将盲盒当做是 “清库存” 的工具，赢得了眼前的利益却丢掉了长远的口碑。这些行为不仅损害了消费者的合法权益，也扰乱了市场正常秩序，不利于行业的健康发展。

中消协表示，经营者要切实遵守《消费者权益保护法》《电子商务法》《产品质量法》等法律法规的规定，尤其要做好以下几个方面：

盲盒的基本属性是商品，经营者必须承担法定的质量担保责任 盲盒经营者应确保商品质量信息真实，保障消费者知情选择 盲盒营销应适度，不可过度营销消费者的猎奇心理误导消费者冲动消费

同时，中消协提醒广大消费者要有风险防范意识，保持理性的消费理念：

要认清风险理性消费，适度消费勿盲目跟风 要保留购物票据等相关凭证，权益受损应依法维权

上海市消保委认为，随着盲盒产业市场竞争愈发激烈，过度的商业化可能带来以下消费风险：

盲盒隐藏款概率可能影响消费者知情权 盲盒隐藏款的稀缺性可能诱发 “投机陷阱” 和 “炒盒产业链”

对此，上海市消保委建议：加快研究和推进盲盒市场规范的立法立规，建立和完善盲盒隐藏款投放量和抽取概率的第三方监督机制；加强盲盒市场监管力度，严厉打击做市商行为、侵权盗版、假冒伪劣等。