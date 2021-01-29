市场咨询机构 Canalys 今日发布 2020 年第四季度全球智能手机市场研究报告，报告显示，中国大陆智能手机市场 2020 年第四季度出货量达到 8400 万部，同比下降 4%。2020 年全年出货同比下跌 11% 至 3.3 亿台。Canalys 称，由于美国制裁导致华为业绩迅速恶化，整体市场复苏步伐遇阻。

根据报告，2020 年第四季度，华为（包括荣耀）出货 1880 万台，市场份额从 2020 年第三季度的 41% 下降至 22%。OPPO 迅速上升至第二位，出货 1720 万部智能手机，同比增长 23%。vivo 也同时取得 20% 同比增长，以 1570 万台排在第三位。苹果也取得近年来在中国的最佳出货表现，第四季度出货量超过 1530 万台，市场份额为 18%，高于 2019 年第四季度的 15%。小米排名第五名，发货量 1220 万台，同比增长 52%。

“这可能是华为最艰难的时期，在禁令下它甚至无法服务于自己的国内市场，”Canalys 移动业务副总裁 Nicole Peng 评论道。“华为第四季度出货量同比萎缩将近 5 成，尽管华为产品需求仍然巨大，但在可预见的未来华为并无法满足需求。其他头部厂商纷纷瞄准着这个机会。OPPO、vivo 和小米竞相争夺华为遍布全国的线下渠道资源，其中不乏包括乡镇的渠道伙伴，并在门店扩张和营销支持方面投入巨额资金。这些举措带来了立竿见影的效果，市场份额在短短几个月内迅速上升。积极扩张是 OPPO、vivo 和小米在 2021 年渠道建设的关键词。”

“2020 年苹果在中国的业绩显著，在 iPhone 11 和 iPhone 12 机型的推动下，全年发货量终于恢复到 2018 年的水平。第四季度的出货量甚至达到了苹果自 2015 年第四季度发布 iPhone 6S 以来，在中国市场的最高出货记录。”Canalys 研究分析师 Amber Liu 表示。” 苹果在中国推出 iPhone 12 新机的时机恰逢华为断供的时间点。华为是苹果在高端领域唯一的强劲竞争对手，其旗舰 Mate 系列却在第四季度出货不到 400 万台。然而，苹果并没有放松对 iPhone 12 的市场推广，包括在全国各大电商平台开展在线促销活动，推出更多以旧换新的换机方案，以及与各大银行合作的市面上最广泛的免息分期付款，这些均有利于推高苹果新机的出货表现。”Amber Liu 说。

“荣耀也是 2021 年在中国我们不应忽视的玩家。荣耀几乎全面继承了华为的优势，旨在赢得华为的忠实客户，”Nicole Peng 说。“随着 5G 成为任何上市的智能手机的一个必需功能，像 OPPO、vivo 和小米这样的头部厂商将加倍投资其旗舰和高端产品线，专注于产品线的广度和高端零配件的使用。随着华为在市场份额上的退让，消费者和渠道将面临更多的品牌选择，而新晋品牌或小品牌则有更多的机会脱颖而出。在未来一年里市场格局将迎来一波久违的动荡和调整。”