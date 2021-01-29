Ula 是总部位于印度尼西亚的一家小型零售电商平台。 Ula 近日宣布，在由 Quona Capital 和 B Capital Group 共同领投的 A 轮融资中筹集 2000 万美元。

现有投资者 Lightspeed 和红杉印度也参与了该轮融资。

此前，Ula 在 2020 年 6 月的种子轮融资中筹集了 1050 万美元。

据媒体表示，新投资能够让 Ula 扩大产品套件和服务范围，并向其他新的零售业态进军。

Ula 从 2020 年 1 月在印尼、印度和新加坡开展业务以来，一直为小型零售商提供必要的工具和技术，以协助其实现供应链、库存和营运资金管理数字化。Ula 称已为 2 万多家商店提供服务，其主力在东爪哇。

Ula 的联合创始人兼首席执行官 Nipun Mehra 说，“小型商店已与印尼的经济文化结构深深地融为一体。与现代零售同行相比，这些微型企业运营具有高成本效益。”

他补充道，“然而，这些商店面临着规模小、上游产品供应有限、价格高而服务差、周转资金有限等问题，因而成为零售价值链中最脆弱的环节。而这些问题并不局限于某一类别的商品——这是快速消费品和其他消耗品、服装、电子产品等都会遇到的共同难题。”

在许多新兴市场，传统的店内零售额占零售市场总额的近 80%。在印度尼西亚，市场规模预计突破 2,000 亿美元，每年增长超过 150 亿美元。

这些小型零售商的成本优势比现代零售商高 10%。因为他们的家庭成员可以充当员工，而且商店可以开在家里。此外，他们还深入洞察当地消费者行为。所有这些优势都很好地得以利用。

然而，产品采购效率低下，技术解决方案难以负担，以及可用的周转资金成本过高等因素都不利于商家提高竞争力，对其发展也产生不利影响。

Ula 试图通过协助采购以及为小型零售商提供物流解决方案，从而减少库存、加快资金周转。

Quona Capital 的管理合伙人 Ganesh Rengaswamy 指出，”Ula 正采取零售商优先的方式转型整个零售价值链，通过为小型零售商提供广泛的产品、以有竞争力的价格和送货上门服务来增强他们的能力。”

B Capital Group 的创始合伙人 Kabir Narang 表示，“未来四年，印尼数百万家小商店的零售额有望突破 0.5 万亿美元。Ula 通过实现商品民主化，并以技术促进普惠金融发展，成为推动印度尼西亚中小企业供应链转型的主力军。“

Ula 目前正在印度尼西亚、印度和新加坡组建技术团队，同时也在印尼招聘类别管理、分析、信贷以及项目负责人等关键职位。