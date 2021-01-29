企业微信服务商微盛·企微管家今日宣布，完成由腾讯领投、红杉中国跟投的亿元级 A+ 轮融资，继上轮腾讯和红杉的投资仅隔 5 个月。微盛创始人杨明表示，本轮融资主要用于产品研发和服务团队建设。

微盛于 2015 年成立，由腾讯和红杉投资，总部上海，在广州、深圳、北京、无锡、武汉等城市设立分公司，目前团队 300 余人；核心产品微盛·企微管家是基于企业微信的营销型 SCRM 解决方案，助力企业私域流量运营，产品已上架企业微信应用市场和腾讯云官网；目前已服务于 3 万多家付费企业在内的 13 万余家企业；在全球有 600 余家渠道伙伴。

继加入腾讯双百计划后，本轮融资之际，微盛还加入了腾讯 SaaS 加速器和千帆计划。

微盛·企微管家基于企业微信的 API 接口开发，定位 “帮助企业更好的用好企业微信，做好客户运营”。企微管家提供场景化的客户管理与互动场景，提供培训、社群服务的全链路私域方案。比如，企微管家提供自动化和批量化的标签能力，为客户做标签化精细化群发；提供多种营销素材，如海报、视频、 PPT 等的挂载能力，此外还有多种拉新获客营销插件。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。