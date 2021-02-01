据央视新闻报道，2021 年 2 月 1 日 12 时，我国首个 8K 电视超高清频道——CCTV 8K 超高清频道成功实验播出。据悉，这是全球首次实现 8K 超高清电视直播和 5G 网络下的 8K 电视播出。启动现场播放了由中央广播电视总台英语中心和技术局共同摄制的我国首部全流程 8K 纪录片《美丽中国说》。

据中央广播电视总台编务会议成员姜文波介绍，此次试验首次采用我国自主研发、拥有自主知识产权的 AVS3 视频编码标准，「为我国 8K 超高清电视传输分发及终端呈现系统设备国产化打下了坚实的基础，标志着我国已走在世界超高清电视发展的前列」。

据介绍，中央广播电视总台目前现已研发完成 8K 超高清电视制播呈现全链路试验系统，包括 8K 演播室系统、8K IP 调度分发系统、8K 后期制作系统、8K 播出系统、8K AVS3 编码系统、8K IP 电视集成分发系统、8K AVS3 机顶盒和 8K 大屏幕播放系统。

从 2 月 1 日起，总台 8K 超高清电视频道在总台 IP 网以组播方式进行持续播出试验，用户可通过 8K AVS3 机顶盒收看。同时，总台联合中国移动、中国电信、中国联通以及中国广电，将 8K 超高清电视频道播出试验信号传送到北京国家大剧院、上海国际传媒港、广州、深圳、成都、杭州、济南、海口、青岛等 9 个城市公共场所的 30 多个超高清大屏及首批 8K 电视机同步播放。

中央广播电视总台将在除夕夜（2 月 11 日）通过 8K 超高清电视频道对央视春晚进行直播。这也将是全球 8K 超高清电视领域的首次直播。此外，中央广播电视总台还将于北京冬奥会前开播 8K 频道，并实现从内容生产到编播的全流程 8K 超高清规范运行。