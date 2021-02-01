与其它前沿领域不同，金融科技并不仅仅只是因技术进步而出现的产物。作为一个拥有四千多年历史的行业，金融业在其漫长的发展历程中显然已经形成了一套足够完备的体系——体现在当下阶段，尽管互联网技术的延伸让人们对传统行业的概念理解有了不同程度的重塑，对金融业来说，它所面临的革新才刚刚开始。

近年来，随着移动支付、股票交易应用程序、资产管理系统等技术的不断普及，金融科技正在极大程度上提升金融业的服务效率。然而，面对金融业庞大且稳固的行业基础，无论是自上而下的内部改革还是自下而上的行业创新，这种演变显然都有着足够漫长的道路。更不用说金融业以严格而著称的行业监管及金融科技的基础资源欠缺也使得这个过程更加充满考验。这时，凭借在金融生态和信息技术产业所积累的先天优势，伦敦正在通过金融科技再次凸显出它的独特魅力。

虽然金融科技的发展只有短短十几年历史，但伦敦从第一天起就已是世界金融科技中心。自 1694 年建立世界首家股份制银行——英格兰银行以来，伦敦一直走在全球金融领域前列。根据统计，在历年来的全球金融中心指数（GFCI）排名中，伦敦的金融中心地位一直名列前茅，且每 10 家全球最大的银行中有 4 家开设在伦敦。顶尖的国际金融中心地位和发达的金融业为伦敦金融科技产业发展提供了充足的资本和应用场景支持。

而根据创业服务咨询机构 Dealroom.co 和伦敦发展促进署的最新研究显示，伦敦科技公司在 2020 年的科技企业风投融资水平再创新高。数据指出，尽管面对全球疫情和英国脱欧的挑战，伦敦科技公司仍在 2020 年筹集资金 105 亿美元，分别远超 2017 年 70 亿美元和 2018 年 59 亿美元的筹资总额，并接近 2019 年所创的 107 亿美元筹资纪录。伦敦风投公司在 2021 年的可配置新资本将达到空前水平，未来增长依旧强劲。

作为结果，仅在 2019 年 1-8 月期间，伦敦就吸引了超过 21.1 亿美元的金融科技风投交易，其 19 年上半年融资额同比增长超 45%，约为 18 年下半年的两倍。而尽管去年的疫情为诸多行业带来动荡，伦敦金融科技领域在 2020 年 1 月-9 月期间仍然获得了高达 36 亿美元投资。此外，2014 至 2018 年间，伦敦金融科技领域共进行交易 1038 笔，风投总额超过 45.3 亿英镑，其金融科技行业收获投资金额是欧洲其他主要城市的五倍以上。雄厚的资金池和忠实的投资者使伦敦在全球几乎无可匹敌。而在良好的基础设施条件、丰沛的人力资源以及集中成熟的客户市场等 “硬实力” 的加持下，伦敦也正在逐渐拉大与其追随者在金融科技领域的差距。

如今，伦敦开发人员数量远超许多欧洲大国，全市金融科技从业人员达 4.4 万人，远超过硅谷和纽约等其他金融科技中心。从尼古拉·斯托隆斯基（Nikolay Storonsky，Revolut 公司）到克里斯托·卡曼（Kristo Karman，Transferwise 公司）再到安妮·博登（Anne Boden，Starling 银行），伦敦孕育并培养了一大批金融科技行业领袖。同时，这座拥有千万人口、233 种流通语言的城市也催生出了一大批高度多样化和理念超前的数字产品消费者，使得其金融科技采用率是在西方国家中达到最高水平。随着早期采用者群体的不断壮大，伦敦已发展成为全球最适宜开展金融科技试验的城市。

另一方面，伦敦开放的营商环境也为其金融科技生态的多元化发展创造了有利条件。数据指出，伦敦拥有 914 个区块链开发项目，数量位居全球第一，是巴黎（298 个）的三倍，更是远超莫斯科（201 个）。英国作为第一个发行主权伊斯兰债券的西方国家，现共有 72 支伊斯兰债券在伦敦证交所上市，价值 530 亿美元。目前，伦敦拥有的大型伊斯兰金融科技企业数量仅次于全球第一的马来西亚。

在保险科技/监管科技层面，英国最大的保险组织劳合社（Lloyd’s of London）已宣布于 2018 年下半年开设一个创新实验室，从而为保险业设计技术驱动型解决方案。 而早在 2018 年 1 月，伦敦监管科技企业就与 Accenture 位于伦敦的金融科技创新实验室合作，共同开发应对监管挑战的解决方案。在伦敦市长和其他政府机构的支持下，Accenture 与十几家大型银行联手启动了伦敦金融科技创新实验室。自启动以来，已有 56 家初创企业加入了伦敦实验室，其与全球银行签订了 50 多份合同，并创造了 800 多个工作岗位。

当然，金融科技的蓬勃发展离不开资金、技术和人才与监管机构和政府之间的紧密联系。在伦敦，金融监管机构成为了其竞争与创新的催化剂。总部位于伦敦的英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority, FCA）始终致力于通过监管策略推动当地金融科技的发展，其创新项目（Project Innovate）帮助了一大批初创企业和企业创新单位通过 “监管沙盒” 在真实的市场环境中对其产品进行测试。

而除监管机构之外，英国还有许多独立的行业机构和会员协会为伦敦金融科技社区提供了大力支持。如非营利性金融行业组织 Innovate Finance，成员包括从种子期初创企业到全球金融机构和专业服务公司在内的 250 多个全球会员。作为代表英国的环球金融科技社群，Innovate Finance 始终致力于为新一代技术导向型金融服务创新者提供直接帮助。在其一年一度的英国金融科技周（UK FinTech Week）上，来自世界各地的资深金融人士和相关专家学者将齐聚一堂，共同在此探讨金融科技领域的核心议题。今年，这一旗舰项目将于 4 月 19 至 23 日回归线上，届时也将向全球展示英国金融服务创新在当下全球政治及经济格局重塑后的最新进程。

再加上历届英国政府对金融科技产业的良好支持态度，包括 “金融科技桥梁”（FinTech Bridges）等计划通过与新加坡、韩国、中国、澳大利亚、比利时和安大略省建立金融科技桥梁以支持英国金融科技公司寻求规模扩张机会，到伦敦发展促进署（London & Partners）与英国国际贸易部（UK Department of International Trade, DIT）和伦敦金融城的密切合作、共同为金融科技行业提供统一而明确的支持，不难发现伦敦正用自身的鲜明特色影响着世界金融科技产业的前进步伐。

体现在具体方面，伦敦发展促进署作为 2019 年第五届英国国际贸易部金融科技大奖赛（Fintech Award）的战略合作伙伴，在今年年初，为金融科技大奖赛中胜出的六家企业提供了为期三日的伦敦线上商务考察机会，以探索世界级顶尖的金融科技生态系统。同时，本次也特邀了伦敦本地专业服务合作伙伴，就企业未来落地伦敦而关心的税务、法务、签证和人才招聘等问题进行答疑解惑。其中，企业也与一流的金融科技孵化器及已在伦敦落地发展的优秀中国企业进行面对面，其中就包括伦敦巴克莱银行旗下的孵化器 Barclays Rise 和中国金融科技公司聚合支付（FusionPay）。

据了解，金融科技公司聚合支付在海外电子支付市场的首次实现了微信和支付宝的聚合支付技术，并以此在英国打响了名号。其创始人李筱表示，聚合支付自 2018 年创立以来，通过其平台处理的总交易量已达到 10 亿英镑。而由巴克莱银行创建的 Barclays Rise 加速器则是一个聚合了顶尖创新者的全球社区，旨在加速金融业的创新和增长，共同创造金融服务业的未来。Rise 加速器通过在伦敦、孟买、纽约的实体空间和全球成员网络，为初创期的企业提供众多与行业精英直接交流的机会与社群支持，帮助他们在立足伦敦的同时，对接到更广阔的海外资源。根据其总经理 Tony Margiotta 介绍，在过去的一年中，加速器遍布全球的成员取得了出色的成就，共计吸引了 11.31 亿美元的投资。

现在，伦敦已经是人们谈及金融科技时无法绕过的一个话题，这个老牌世界金融中心在当今信息时代仍然在引领着金融行业的前进方向，就像它的曾经那样——数个世纪以来，人们这里交易羊毛、香料和股票···未来，伦敦将继续为行业和世界带来变革。