移动应用数据分析公司 Sensor Tower 今天发布了 2020 中国手游出海年度盘点，数据显示，2020 年共 37 款中国手游在海外市场的收入超过 1 亿美元，而 2019 年仅 25 款达成这一里程碑。

根据报告，出海收入 Top 30 手游产品在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 92.4 亿美元，较 2019 年 63 亿美元增长 47%。

2020 年 10 月，米哈游《原神》移动版在海外市场的收入达到 1.6 亿美元，刷新手游出海单月收入记录。2019 年出海月收入最高记录，由腾讯《PUBG Mobile》在当年 7 月创下，为 9000 万美元。

报告指出，随着出海进程的深化，中国手游在欧美、日韩市场的收入大幅提升。过去一年，Top 30 手游在日本市场共吸金 28 亿美元，同比增长 81%；日本超越美国，成为中国手游厂商最热门的出海市场。

盘点内容如下：

2020 年出海收入 Top 30 榜单

2020 年，中国手游产品驰骋海外市场，并在多个赛道处于领先地位。

收入最高的竞技手游 – 腾讯《PUBG MOBILE》以 10.6 亿美元的收入蝉联中国手游出海收入榜冠军，较 2019 年增长 37%。2018 年初上市至今，该游戏在海外市场的总收入已达到 21 亿美元，总下载量超过 6.9 亿次。

增长最快的 SLG 手游 – FunPlus 末日生存 SLG 手游《State of Survival》于 2019 年中旬上市，过去 17 个月保持高速增长，成为 2020 年海外收入增长最快的 SLG 手游。

最成功的跨平台游戏 – 米哈游《原神》的出现，打破了过去两年《PUBG MOBILE》对出海收入月榜冠军的垄断地位。在 2020 年最后 3 个月，该游戏移动端海外狂揽 3.9 亿美元，荣登全年收入榜第 9 名。

出海日本常青手游 – 过去 3 年，网易《荒野行动》在日本的成绩早已令业界瞩目。而作为初代开拓日本市场的中国手游，有爱互娱《放置少女》凭借超高口碑，上市 4 年仍不断刷新收入记录，2020 年收入达到 2019 年的两倍。

过去一年，中国手游在海外市场的佳绩不胜枚举。除了榜单中 30 款游戏，海外收入超过 1 亿美元的产品还包括梦加网络《苏丹的游戏》、中文在线《Chapters: Interactive Stories》、博乐科技《Lotsa Slots》、腾讯《王者荣耀》海外版、智明星通《Clash of Kings》、点触科技《叫我万岁爷》、《新三国志手机版》。准 1 亿美元俱乐部成员包括乐易网络《West Game》和江娱互动《口袋奇兵》。

国产手游出海收入榜入围门槛

在 2019 年国产手游出海报告中，我们曾指出月度榜单的入围门槛（即排名第 30 产品的月收入）从 2019 年 1 月 547 万美元，增长至 12 月的 760 万美元，一年内增幅达到 39%。

进入 2020 年，月度榜单的入围门槛在 1000 万美元附近上下浮动，最高时达到 1160 万美元。总的来说，2020 年平均入围门槛为 1024 万美元，较 2019 年均值 640 万美元增长了 60%。

2020 年在线娱乐需求激增，使得海外手游市场收入达到 654 亿美元，较 2019 年增长 29.5%。不过，在品质、口碑和热度等多重因素的作用下，头部出海手游的增长显著高于大盘。

热门出海市场

过去一年中国手游在欧美、日韩市场的收入均获得大幅增长。以年度榜单中 30 款手游为例，2020 年日本市场贡献了 28 亿美元，较 2019 年增长 81%，超越美国成为中国手游海外收入最高的市场。比起欧美厂商，中国厂商在文化及审美方面更接近日本玩家的喜好。尽管日本市场买量成本高昂且竞争日趋激烈，当地玩家的高付费和高忠诚度仍将吸引大量产品竞相前往淘金。

来自美国市场的收入退居第 2，但中国手游在欧美核心市场 (美、德、英、加) 均保持 50% 左右的增速。除了发行实力进一步提升，近两年来厂商在立项阶段的全球化策略是关键驱动因素。