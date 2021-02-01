针对近日特斯拉南昌车主充电后出现异常的情况，特斯拉客户支持今天在微博上发布公告称，初步判断故障是充电时瞬间电流过载导致。由于当时导致电流过载的具体原因还在检查中，售后人员在与车主沟通时被追问原因，因此提及多种可能因素供用户参考理解。

而对于此前特斯拉给出「因国家电网电流太大，不是车的问题」的答复一事，特斯拉表示其沟通录音被剪辑，因此引起网友误会。特斯拉表示，「对于由此引发的网友误会以及给南昌电网造成的困扰，我们深表歉意。」

特斯拉表示其已妥善解决用户遇到的问题，并正在对此故障的原因进行检测和调查。

此前，南昌特斯拉车主涂先生表示，自己通过超级充电桩给车充电，在拔下充电头准备要走的时候，车辆发生剧烈抖动，随后主屏上显示一连串故障码。特斯拉售后负责人告诉涂先生，车辆逆变器烧掉了。这名负责人解释道，逆变器之所以损毁，是因为充电瞬间电流过大。

1 月 31 日凌晨，国网南昌供电公司通过微博发布声明，表示电源线路不直接连接电动车，电源线路的电压也保持稳定。此外，在使用中电源线路电压稳定无异常，周边其他用电设备也都正常工作，符合国家规定的电源质量要求。国网南昌供电公司还建议特斯拉公司请专业人士认真查找车辆充电故障原因。