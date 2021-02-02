法国美食新媒体初创公司 Chefclub 近日宣布，获得 1700 万美元融资。该融资由 First Bridge Ventures（由新世界集团 CEO 郑志刚联合创立）领投，SEB Alliance（法国厨电巨头 Groupe SEB 旗下风投部门）、Korelya Capital（Naver 为其背后主要资方之一）及 Algaé Ventures（Groupe Arnault 旗下风投部门，而 Groupe Arnault 为 LVMH 董事长兼首席执行官 Bernard Arnault 所拥有）等参投。

据悉，Chefclub（国内名称为 “Chefclub 美食每刻”）成立于 2016 年，以在各大社交媒体平台创作发布制作精美的美食烹饪短视频而著称。目前，这个仅有 50 人左右的团队在 YouTube、Snapchat、Instagram、TikTok 上共计拥有超过 1 亿粉丝，其视频月浏览量达 10 亿次。

另一方面，在拥有了如此庞大的粉丝群体后，Chefclub 也通过这些受众来推出新的产品。Chefclub 称，目前该公司已经售出了近 70 万本烹饪书籍，且这些书籍为自行出版，公司可以保留很大一部分的收入。值得一提的是，Chefclub 也推出了针对儿童的烹饪套件（包括相关烹饪用具、简易食谱及配套 App）。据该公司透露，已有 15 万人对此进行购买。

SEB 指出，本次投资将进一步推动 Chefclub 向线下发展。作为合作的一部分，SEB 预计将在今年上半年通过旗下品牌 Tefal 推出一系列 Chefclub 联名厨具用品。同时，SEB 也表示，得益于 Chefclub 所拥有的网络影响力，本次合作也将通过其创作内容帮助千禧一代发现更多的烹饪乐趣。