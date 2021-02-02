中国银联近日发布《2020 移动支付安全大调查报告》。调查报告显示，2020 年移动支付呈现三大新特点：一是各大城市、中小城市步入数字支付时代，移动支付加快与公众数字生活对接，受益人数占比较 2019 年提升了 5 个百分点，六成受访的金融消费者使用移动支付的频次及金额较去年均有提升。

二是疫情防控加速线上便民支付场景建设，生鲜电商、网络直播、医疗支付等更多消费场景方便百姓日常生活；三是移动支付付款账户首选使用网贷资金的群体值得关注，人数占比上升明显。主要表现在 “三低” 群体，即低龄、低收入、低线城市。

以下为报告内容：

移动支付频率稳步增长 “无接触支付” 优势广受认可

数据显示，98% 的受访者将移动支付视为其最常用的支付方式，较去年提升了 5 个百分点。其中，二维码支付用户占比达 85%，相较 2019 年增加了 6 个百分点。每日三付是 2020 年移动支付的平均水平，支付频次超过 3 次的比例较 19 年大幅提升 11%，超过 5 次的比例占总人群的四分之一。95 后是高频支付的主力军，特别是 95 后的男性，平均达到了每日四付的支付频次。公众对移动支付的安全性日趋肯定，调查结果显示，98% 的受访者认为移动支付是安全的。在 2020 年新冠疫情的影响下，向无接触支付时代迈进的脚步突然加快，而移动支付凭借 “无接触、更卫生” 的优势成为民众选择支付方式的一大驱动力。

线上支付场景加速渗透，便民生态持续完善

疫情激发新业态、新模式，更多线下支付的场景向网络直播、医疗支付等更多消费场景的迁移、延伸。数据显示，30% 的受访者会经常使用网络直播购物，女性比男性高出 7 个百分点，且年纪越轻越喜爱这种模式，接近 4 成的学生受访者表示会经常使用网络直播购物。新兴的线上支付平台与线下，小摊贩、菜场、水果店等小型实体商店等有机融合，在疫情期间受到居民青睐，成为居民日常生活中不可或缺的一部分。

移动支付安全性受认可 风险行为仍需关注

消费者对移动支付的安全性日趋肯定，加上移动支付的普遍性日益增加，人们对于使用移动支付也越加放心。据调查结果显示，98% 的受访者认为移动支付是安全的。但公众自我保护的意识和能力仍待进一步提升。调查显示，大多数人认为其安全防范措施相对薄弱，特别是高龄与低收入群体使用的支付验证方式种类单一、不安全移动支付行为偏多，如 “所有支付密码都相同” 和 “连接公共 Wifi 的状态下支付” 的风险问题表现较为突出。同时，报告显示用户对风险的认知更多放在支付交易验证环节，约七成人群会在转账时核验收款人信息，超过六成人群会关注每一笔交易的提示，但是其他安全操作关注不足，如设置复杂交易密码、设置每笔交易上限、仔细阅读交易环节的安全提示等有效措施的用户占比仅不足四成。

“网诈” 损失整体下降 新型诈骗更需警惕

数据显示，今年仅 8% 的受访者遭遇了在网络诈骗中经济受损的状况。相较 2019 年减少了 4 个百分点。但诈骗无孔不入，有四分之三的民众均表示收到过诈骗信息，其中八成来自短信渠道。同时，不法分子对不同人群实施精准诈骗行为值得公众重点防范，例如：未婚女性，尤其是 90 后、00 后群体遭遇较多购物类诈骗，主要表现为虚构优惠、客服退款、虚假网店等方式。新一线城市人群、80 后、90 后的未婚男性，职业以企业主、网店微商店主则遭遇较多钓鱼、木马病毒类诈骗与二维码代收款、刷单、处理交通违章、高额透支、虚构险情类骗局。公司职员、企业主、以及老年人更多遭遇仿冒公检法等身份类诈骗威胁。二、三线城市受访人群则遭遇较多社交软件中发布的活动类诈骗与缴费等日常生活类诈骗。

参与过网络赌博的群体中近六成遭受诈骗且损失金额超过 2500 元。未婚男性、大专及以下、服务业人员、企业主、私营业主/个体户等更容易陷入网络赌博诈骗。同时，参与 “跑分” 的群体中，近五成人群亦有损失发生，人均损失金额超过 1000 元。

中国银联专家为消费者提出防范建议

为有效打击电信网络诈骗、跨境赌博等黑灰产，“断卡” 行动等监管措施应声而出。中国银联联合产业各方，积极贯彻落实监管要求，坚决防范与打击各类违法违规行为。面对不断翻新的诈骗套路，消费者唯有提升自我防护意识，才能最有效地防止经济损失。中国银联风控专家建议消费者守护好个人信息，抵制博彩活动，做好以下工作：一是管理好个人账户及二维码，及时注销睡眠银行卡及账户，切勿出借、出租银行卡及收款码，若出借账户被用于非法资金转移，提供者将被立案追诉且 5 年不能使用移动支付；二是守护好个人敏感信息，注意识别套路，防范不法分子以 “高利理财”、“虚拟货币”、“ 网络借贷” 为噱头进行 “利益” 诱惑实施欺诈； 三是坚决抵制网络赌博、“跑分” 等非法平台活动，一旦发现此类非法平台，要提醒身边亲友注意并积极通过 “支付结算违法违规行为举报中心”（http://jubao.pcac.org.cn/）、公安部 “打击治理跨境赌博综合举报平台”（http://dbjb.mps.gov.cn/）等官方网站举报。