2 月 1 日消息，来自特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在 Twitter 上的一条消息，带火了整个语音社交。

马斯克当日宣布，他将于北京时间 2 月 1 日下午 2 点在 Clubhouse 创建聊天室。房间的嘉宾还包括知名风投公司 A16Z 的联合创始人 Marc Andreessen、知名天使投资人 Sriram Krishnan 等多位知名人士。

而语音社交应用 Clubhouse 正是这段时间里一时风头无两的投资圈新宠，其刚刚获得 1 亿美金融资，市场估值达 10 亿美金。早在 2020 年 5 月时，Clubhouse 以 1 亿美金左右的估值从 A16Z 融了 1200 万美金的融资。彼时，据传其用户只有 1500 左右，目前，这一数字已经超过了 200 万。要知道，就算到了今天，Clubhouse 都还没有正式对外开放注册，只上线了 iOS 版的 App，并且只能通过邀请才能体验，但前期可以先申请占用自己的用户名。

这样惊人表现难怪如此受到追捧，而这也让语音社交这一赛道再次被瞩目。实际上，语音社交近一两年来呈现快速升温的趋势，比如仅仅在中国国内，就有语音巨头荔枝、主打中东市场的 Yalla 分别于 2020 年登陆美股市场，而这两家都是以语音社交见长的公司。

为什么说语音社交代表未来？

回头再来看看此次被马斯克追高的 Clubhouse，它目前仍在邀请制阶段，暂不对公共用户开放。不过这仍不影响我们去了解这款并不复杂的产品。简单来说它是一款实时聊天室。用户可以选择发起或参与一场聊天，一场聊天中包括主持人、讲者和听众三种不同的角色。用户既可以成为讲者和大家 “连麦”，也可以单纯作为听众无需发言。

这种模式并不算新鲜，Clubhouse 的独到之处究竟是什么？秘密或许来自于 Clubhouse 所处的声音社交赛道被视为未来的主流社交形态，即语音社交提供了一种新的表达方式，学习新事物和结识新朋友的新方式。

从产品形态上看，Clubhouse 属于播客与派对的结合，而人们对这两者都有着强烈的需求。拆开来看，播客之所以很受欢迎，是因为它是一种有别于视频和文字的独特学习方式，无脚本的对话在某些情况下拥有独特的竞争优势，比如说适宜的场景更多。而派对式（现场）音频可以最直观的感受到人们对新信息的反应，这和通过一篇文章或者视频做回应完全不同，因为它是实时的，派对之所以受欢迎，最重要的一点就是社交需求，Clubhouse 提供了一个线上社交的新方式。

我们不难发现，相比于图文，语音可以传递更多的情绪信息，因此更能够拉近人与人之间的距离，促进互相理解，从而建立更深的连接。

除此之外，相比视频聊天，音频聊天的门槛更低，不受环境制约。这有利于扩大产品受众、提高聊天的匹配效率。基于陌生人关系的实时聊天模式。而实时聊天能最大化的发挥语音能够承载情绪信息的优势，为用户提供类似线下沟通的社交体验。这是其他图文平台都无法做到的。

Clubhouse 的对手是谁？

一时风头无两的 Clubhouse，在语音赛道并非没有对手。在全球范围内，从产品、市场、规模等各个维度上，与 Clubhouse 比肩 PK 的是另一款同样主打欧美市场的语音社交应用：Tiya。

公开信息显示，Tiya 最高在全球约 50 个国家社交排行榜达到前 10，美国社交榜最高排名第 4 名。目前，Tiya 的用户遍及了 200 以上的国家和地区。

与 Clubhouse 主打播客、派对不同，Tiya 是一款基于场景切入的声音社交产品。打开 App 后，从主页上可以点击不同的热门标签，进入随机匹配的房间，与其他用户进行实时语音互动，这一点是与 Clubhouse 的派对相差无几。同时，Tiya 也有 1 对 1 匹配的功能，实现实时匹配，快速连接，而匹配后，经过用户关系的沉淀，可以添加好友，进行进一步的 IM 沟通，也能建立自己的主页发表声音内容和动态。

另外，虽然同样都专注于语音社交，但与 Clubhouse 的硅谷精英社区的社区产品属性不同，Tiya 更为 “平民化”，不强调身份等级，其定位更集中被 Z 世代用户所喜欢，从最早以游戏切入，到后来不同场景下不同用户的拓展，目前已连续数月保持在美国社交榜的前列。

据白鲸出海 2020 年 12 月报道，根据 Google Play 数据，Tiya 的发行商账户是 TIYA PTE.LTD，是一家新加坡公司。而经过层层穿透之后，Tiya 背后的团队来自已在美股上市的在线音频公司荔枝。这是一支来自中国多年深耕音频领域的团队。

据公开信息显示：荔枝于 2020 年 1 月 17 日在纳斯达克上市。目前，荔枝的市值并不高，相比 Clubhouse10 亿美金的估值，目前还差了一大截。

作为 Clubhouse 的对手，背靠荔枝的 Tiya 未来表现如何，还有待观察，而可以想象的是，未来更多的进入者，也将让语音社交这一赛道变得更加残酷而有趣。