印度在预算工作会议期间计划出台法律，禁止比特币等私人加密货币在国内交易，并制定一个由央行发行的官方数字货币框架。

印度下议院网站列出的立法议程显示，该法律将 “禁止印度所有私人加密货币交易 ”，但 “它允许某些例外情况，以便促进加密货币的基础技术（区块链）及其应用。”

议程还提到，该立法将 “建立一个框架以支持印度央行——印度储备银行发 行官方数字货币。”

在 2018 年，印度政府工作小组曾提议禁止所有私人加密货币交易，违反者最高将判处 10 年有期徒刑，同时还建议政府探索发行数字版法币。

同时，印度储备银行称，此举有利于抑制印度金融体系的绝缘防范（ring-fencing）。此外，央行还表示，比特币以及其他的加密货币不能充当货币原因在于它们不是由金属制成也不具有实物形态，还未经政府授权。央行 2018 年发出的这则通知让不少当地提供加密货币交易服务的初创公司摸了把冷汗。随后，这些企业或是关门或是重新转向其他市场。

这一提议遭到了多家交易所和交易商的质疑，他们向印度最高法院提起诉讼。去年，国家最高法院做出了有利于他们的裁决。这一裁决被认为具有 “历史意义”，而在政策层面上也没有与此前的通告相矛盾。

印度加密货币交易所 CoinDCX 的联合创始人兼首席执行官 Sumit Gupta 称，“政府正计划在本届议会期间出台这项法案，我们确信政府下决定之前一定会听取所有利益相关者的意见。”